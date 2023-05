Die Erben von Diego Maradona sind nach 33 Jahren wieder italienischer Fußballmeister: Die SSC Neapel hat am Donnerstagabend durch ein hart erkämpftes 1:1 (0:1) bei Udinese Calcio den ersehnten Scudetto gewonnen. Napoli kann fünf Spieltage vor Schluss nicht mehr vom ersten Platz der Serie A verdrängt werden und feierte den dritten Titel nach den beiden Meisterschaften der Ära von Maradona (1987 und 1990).

Mit seinem 22. Saisontreffer erlöste Torjäger Victor Osimhen (52.) die Neapolitaner, die nun uneinholbar mit 16 Punkten Vorsprung vor Lazio Rom (64) liegen. Sandi Lovric (13.) hatte Udine in Führung geschossen - und Napoli und viele mitgereiste Anhänger noch einmal um die große Party zittern lassen.

Detailansicht öffnen Kann das wahr sein? Anhänger in Neapel feiern den Scudetto. (Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Die SSC führt die Liga seit Wochen überlegen an, während Fans die Stadt in Vorfreude in die blau-weißen Vereinsfarben hüllten. Am Donnerstag zelebrierten 13 000 mitgereiste Anhänger den großen Triumph in Udine, im ausverkauften Stadio Diego Armando Maradona in Neapel fieberten knapp 60 000 Menschen beim Public Viewing auf acht Großbildschirmen mit, in der Stadt waren ebenfalls unzählige Leinwände aufgebaut. Schon vor dem Schlusspfiff in Udine wurden in Neapel Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen.

Nach dem Abpfiff stürmten dann hunderte Anhänger den Platz und erdrückten die Profis fast mit ihrer Freude - im wahrsten Sinne. Manche tätschelten die Glatze von Erfolgstrainer Luciano Spalletti, andere rissen ihren Helden die Kleider vom Leib. "Wenn man die Neapolitaner glücklich sieht, bekommt man ein Gefühl für die Freude, die sie empfinden", sagte ein sichtlich gerührter Spalletti beim Sender Dazn: "Diese Menschen werden auf diesen Moment schauen, wenn das Leben schwer wird, sie haben jedes Recht, so zu feiern. Man fühlt sich ein bisschen entspannter, wenn man weiß, dass man ihnen diesen Moment des Glücks geschenkt hat."

Die Mannschaft von Trainer Spalletti hatte in Udine nur einen Punkt zum Titel gebraucht, nachdem der einzig verbliebene Verfolger Lazio am Vortag seine theoretische Chance mit einem 2:0 (1:0) gegen Sassuolo Calcio gewahrt hatte. Am vergangenen Wochenende hatte Napoli die Vorlage der Römer, die 1:3 bei Inter Mailand verloren, nicht genutzt: Das 1:1 gegen US Salernitana reichte nicht, die Feierlichkeiten mussten verschoben werden - bis zum Donnerstag.