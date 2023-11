Musikclub "Séparée 31":St. Pauli rockt auf und neben dem Platz

Von Javier Cáceres, Hamburg

Sobald der FC Sankt Pauli am Freitagabend das Zweitliga-Topspiel gegen Hannover 96 gerockt haben wird, öffnet im dritten Stock des Millerntorstadions der exklusivste, aufregendste und doch geheimste Livemusik-Club Hamburgs. Er heißt "Séparée 31", er befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Logen für echte Vips und solche, die sich dafür halten. Nach Spielende lassen sie hier ein paar Minuten ins Land gehen, bis die TV-Sender ihre Interviews am Spielfeldrand geführt haben, die nicht gestört werden dürfen. Denn wenn es losgeht, rockt es wirklich. Mirko Eysser ist so etwas wie die gute Seele des Konzertraums, der, so glaubt er, seinesgleichen sucht - in Deutschland, in Europa, vielleicht der ganzen Welt. Und ja, Eysser könnte mit seiner Vermutung richtig liegen: dass kein Stadion der Welt einen so etablierten Live-Club beherbergt.