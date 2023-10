Kommentar von Sebastian Winter

Es war eine im Grunde verdienstvolle Initiative, die der Schwimm-Weltverband World Aquatics am kommenden Wochenende beim Weltcup in Berlin in die Tat umsetzen wollte. Eine "Offene Kategorie", in der sich Trans-Personen hätten messen können, über 50 und 100 Meter, in allen Disziplinen, also Brust, Kraul, Rücken und Schmetterling. Das Problem: Bis zum Anmeldeschluss hat sich kein Mensch registriert. Die "Offene Kategorie" fällt nun ins Wasser, und damit auch jene Inklusion und Teilhabe, die sich der Weltverband bei dieser Premiere auf die Fahnen schreiben wollte.