Von Jonas Beckenkamp

Der Basketballer Moustapha Fall ist 2,18 Meter groß, seine Arme reichen selbst im Stehen bis an den auf 3,05 Meter hängenden Korb, aber das war in diesem Moment egal. Ihm gegenüber befand sich mit Sergio Llull der beste Spielentscheider des europäischen Betriebs. Der Spanier Llull, 35, hat schon so viele sogenannte "Gamewinner" versenkt, dass er auch diesen Moment in der dampfenden Halle in Kaunas für sich beanspruchte.

"Ich musste ein Stück nach rechts dribbeln und den Ball irgendwie in hohem Bogen abfeuern, das hat geklappt", erklärte der Real-Madrid-Profi die Aktion später am Hallenmikro - und wie: Für eine Sekunde stand die Zeit still, die Kugel segelte durch die Luft und schlug ein. Swish, 79:78 gegen Olympiakos Piräus, drei Sekunden vor Schluss. Der letzte Versuch der Griechen in diesem Finale der Euroleague ging daneben, so heißt Europas bestes Basketballteam zum insgesamt elften Mal Real Madrid.

Am Triumph der Spanier in diesem knüppelharten und über 40 Spiele langen Wettbewerb sind vor allem drei Dinge interessant: Erstens, die Ewigkeit der Basketballgehirne Llull und Sergio "el Chacho" Rodriguez, 36. Beide hatten auch aus Altersgründen keine überragende Saison hinter sich, aber als es drauf ankam, übernahmen sie Spiele mit ihrer ganzen Autorität. Die Ähnlichkeiten zu den Fußballern aus Madrid sind frappierend. Rodriguez agierte in Teilen der Playoffs und im Final Four in Litauen wie eine Art Toni Kroos, er lenkte und steuerte die Offensive, seine 15 Zähler gegen Olympiakos waren Team-Bestwert. Llull, den sie in Spanien den "Unglaublichen" nennen, stand im Endspiel lange bei null Punkten, aber er traf eben diesen einen.

Zweitens, es war vor allem in der ersten Halbzeit eine Partie auf allerhöchstem Niveau. Piräus befand sich angeführt vom Bulgaren Sasha Vezenkov (29 Punkte), der zum besten Profi der Saison gewählt wurde, lange in Führung. 70 Sekunden vor Ende betrug der Vorsprung vier Zähler, dazu eigener Ballbesitz, aber Basketball ist eben ein hundsgemeines Spiel der Wendungen und Läufe. Und den finalen Lauf der Griechen durchbrach Real mit schierer Willenskraft (auch hier: siehe Champions-League, siehe Benzema, Ramos, Rodrygo & Co.).

Real Madrid war eigentlich schon ausgeschieden aus der Euroleague

Und drittens, es bleibt ein Makel an der Geschichte, denn eigentlich war Real im Viertelfinale gegen Partizan Belgrad bereits ausgeschieden. Nach zwei Heimpleiten stand es in der Playoff-Serie gegen das serbische Überraschungsteam 0:2, als einige Real-Raufbolde in Partie drei eine Schlägerei im Kneipenstil anzettelten. Im Anschluss wurden zwei Madrilenen gesperrt - auf der anderen Seite mit Kevin Punter aber auch der bis dahin dominanteste Belgrader. Sein vorübergehender Ausfall schmerzte Partizan so sehr, dass die Serie letztlich 3:2 für Reals Comebackspezis endete.

Trotzdem verdient die (sportliche) Schlagkraft der Madrilenen Anerkennung: Einen ähnlichen Siegerspirit sucht man in Europas Basketball vergeblich. "Wie diese Gruppe in den entscheidenden Momenten zusammengerückt ist, macht uns alle stolz", fand Coach Chus Mateo. Die Trophäe des besten Final-Spielers nahm übrigens der kapverdische Center Edy Tavares mit nach Hause. Er ist 2,21 Meter groß.