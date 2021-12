Rassismus im Fußball:Es steckt im System

Von Ronny Blaschke, Berlin

Claudio Gavillucci ist 2018 der erste Schiedsrichter in der italienischen Serie A, der ein Spiel nach rassistischen Rufen von den Rängen unterbricht. Er erhält dafür viel Kritik von den Fans. Einige Wochen später verliert er seine Einsatzerlaubnis für die höchste Klasse. Offiziell wegen seiner "technischen Leistungen".

Ein Jahr später rufen Fans von Dynamo Kiew in einem ukrainischen Ligaspiel Affenlaute gegen den brasilianischen Spieler Taison von Schachtjor Donezk. Taison zeigt den Tätern den Mittelfinger und schießt den Ball in die Fankurve. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und zeigt Taison die rote Karte.

Im April dieses Jahres wird Mouctar Diakhaby vom FC Valencia von einem Gegenspieler des FC Cádiz diskriminiert. Aus Protest zieht sich die Mannschaft des FC Valencia in die Kabine zurück. Weil ihr Offizielle der spanischen Liga offenbar mit einer Niederlage drohen, kehrt sie zurück und setzt das Spiel fort.

Es sind drei Beispiele von vielen, die zeigen, dass der sogenannte Dreistufenplan der Fifa oft nicht angemessen umgesetzt wird. Bei rassistischen Vorfällen sollen nach einer ersten Warnung durch den Stadionsprecher im zweiten Schritt eine Spielunterbrechung und schließlich im dritten Schritt das vorzeitige Ende erfolgen. "Die Erwartungshaltung von Verbänden, Sponsoren und Fans ist groß", sagt Pavel Klymenko vom Antidiskriminierungsnetzwerk Fare (Football Against Racism in Europe). "Lange haben Schiedsrichter sich vor harten Entscheidungen gesträubt, denn sie haben Konsequenzen für sich und den Wettbewerb befürchtet. Doch diese Zeit geht zu Ende."

Was man auch am vergangenen Sonntag sehen konnte. Zum ersten Mal im deutschen Profifußball wurde ein Spiel wegen rassistischer Rufe abgebrochen. Beide Teams, der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück, haben sich für eine Wiederholung ihrer Drittligapartie ausgesprochen. "Dieser Abbruch sendet international ein wichtiges Zeichen, um die Opfer von Rassismus noch schneller zu schützen", sagt Pavel Klymenko und schränkt ein: "Leider reagieren viele Verbände und Klubs erst nach Skandalen. Aber es ist wichtig, über einzelne Ereignisse hinaus auf Strukturen zu blicken." Rassismus als System - und nicht als einmalige Erscheinung.

In den USA ist die Debatte schon weiter vorangeschritten, vor allem durch die Bewegung "Black Lives Matter". Etliche Studien beschäftigen sich mit struktureller Ungleichheit: Warum fühlen sich schwarze Jugendliche von Sportarten wie Eishockey, Baseball oder Golf weniger angesprochen? Warum sind schwarze Athleten auf zentralen Positionen unterrepräsentiert, etwa als Quarterback im American Football? "Im Sport werden Stereotype seit Generationen weitergegeben", sagt der britische Rassismus-Experte Gavin Evans. "Hartnäckig hält sich die Vorstellung von genetischen Unterschieden. Dabei sollten wir vor allem soziale Ursachen berücksichtigen."

Schwarze sollen angeblich besser springen können, doch die Olympiasieger im Hochsprung waren mehrheitlich weiß

In seinem Buch "Skin Deep" beschäftigt sich Gavin Evans mit dem strukturellen Rassismus der vergangenen zwei Jahrhunderte. Und er geht auch auf Sport ein: In den USA glauben viele Menschen, dass Afroamerikaner aus genetischen Gründen höher springen können als Weiße und so schneller in der Profiliga NBA landen. Dass Basketball für viele Schwarze der wichtigste Jugendsport ist, zur Popkultur gehört und einen sozialen Aufstieg ermöglicht, berücksichtigen sie weniger. Und sie ignorieren auch: Die Olympiasieger in anderen Sportarten, etwa im Hochsprung, waren fast immer weiß.

In Deutschland konzentrierte sich die Debatte über Rassismus im Sport seit drei Jahrzehnten auf Skandale und leidvolle Erzählungen der Betroffenen. Doch allmählich gehen Forschungen auch auf Ursachen ein. So beschäftigte sich das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) mit den Strukturen im deutschen Profifußball. Einige Ergebnisse: Rund 96 Prozent der Führungskräfte, etwa Trainer, Manager und Scouts, sind weiß. Auf dem Spielfeld sind schwarze Profis im Sturm und auf Außenbahnen überproportional häufig vertreten. Es sind Positionen, die eher mit Körperlichkeit und Schnelligkeit verbunden werden. Unterproportional sind schwarze Spieler auf Positionen vertreten, die mit Führungsqualitäten und Spielaufbau assoziiert werden.

Manche Stereotype werden gar nicht mehr als rassistisch wahrgenommen

"Das Bild der intellektuellen Überlegenheit weißer Menschen ist seit Jahrhunderten so tief verankert, dass wir es bisweilen gar nicht mehr als rassistisches Wissen wahrnehmen", sagt Tina Nobis, eine der Verantwortlichen der Studie am BIM. "Offensichtlich spielen rassistische Zuschreibungen schon bei den Entscheidungen eine Rolle, welche Spieler im Nachwuchs für bestimmte Positionen ausgebildet werden." Die Forschenden sprechen von "Racial Stacking".

Deutlich wird die Verwurzelung von Stereotypen auch bei der medialen Verbreitung. Ein deutscher Sportartikelhersteller ließ vor der WM 2010 in Südafrika in einem animierten Spot den kamerunischen Spieler Samuel Eto'o gegen einen Löwen kämpfen - ein Beispiel von vielen für die Darstellung schwarzer Athleten als tierähnliche Kämpfertypen. Britische Wissenschaftler analysierten zudem die TV-Kommentare von achtzig Profispielen der Saison 2019/2020 in England, Spanien, Italien und Frankreich. Ein Ergebnis: Schwarze Spieler wurden häufiger auf ihre körperlichen Eigenschaften reduziert. In Deutschland wurde dieses Thema im April intensiver diskutiert, als Friedhelm Funkel als Trainer des 1. FC Köln die Schnelligkeit von zwei Leverkusener Spielern auf diffuse Art mit ihrer Hautfarbe in Verbindung brachte.

In England werden schwarze Trainer schneller entlassen als weiße

Die amerikanische Profifootball-Liga NFL führte 2003 die "Rooney-Regel" ein, benannt nach dem Klubbesitzer Dan Rooney. Seither muss für einen Trainerposten mindestens ein nicht-weißer Kandidat in Erwägung gezogen werden. Seit der Einführung vor 18 Jahren zählte die NFL 21 nicht-weiße Trainer. In den 82 Jahren davor waren es insgesamt sieben gewesen.

Im europäischen Fußball hat die Premier League diese Regel adaptiert. Doch auch in England zeigt sich: Die wenigen schwarzen Trainer werden schneller entlassen als ihre weißen Kollegen. Nur ein Prozent der Vorstandsmitglieder in den Klubs ist schwarz. "Wir wollen keine festen Quoten, wir wünschen uns einen Kulturwandel", sagt Leon Mann, einer der prägenden Köpfe des Netzwerks "Football Black List", in dem sich schwarze Journalisten, Spieler und Funktionäre austauschen. "Die Premier League könnte von den Vereinen mehr Fortbildungen, Stipendien und Kampagnen in sozialen Medien einfordern." In keinem Land Europas wird Rassismus im Fußball so ausgiebig diskutiert wie in Großbritannien, auch in Deutschland nicht. Für Leon Mann ist das jedoch ein schwacher Trost.