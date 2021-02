Von Sven Haist, London

Die Charakteristik der ersten beiden Treffer für Manchester City im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool am Sonntag ließ vermuten, dass der Torschütze jeweils Sergio Agüero hieß. Seit seinem Wechsel von Atlético Madrid nach England im Sommer 2011 hat kein Spieler in der Premier League mehr Tore erzielt als der argentinische Angreifer. Mit 180 Treffern in 267 Ligaspielen ist er sogar der erfolgreichste ausländische Torjäger auf der Insel. Das Muster ist fast immer dasselbe: Angriff über Außen, Pass in die Mitte, Tor Agüero! Auf genau diese Art gelangen City auch jene Treffer eins und zwei beim Kräftemessen mit Jürgen Klopps Liverpoolern am Sonntag - einziger Unterschied: nicht Agüero war zur Stelle, sondern Ilkay Gündogan.

Sowohl Agüero als auch der deutsche Nationalspieler Gündogan sind weder besonders schnell, groß noch kräftig, aber sie besitzen diese seltene Begabung, vor allen anderen zu erahnen, wohin der Ball gleich kommen würde. Beide sehen sich in Statur und Bewegungsmustern im Strafraum fast zum Verwechseln ähnlich. Oft sind sie bloß durch Agüeros weit unten hängende Stutzen auseinander zu halten; dieses Mal, weil Agüero nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht wieder im Kader stand. Auf Twitter sendete er einen Gruß an Gündogan, indem er ein Bild mit dessen Torjubel veröffentlichte. Mehr Anerkennung geht kaum. Und Mitspieler Phil Foden sprach aus, was viele derzeit über Gündogan, 30, denken: dass er sich "in der Form seines Lebens" befinde.

Klopp schreibt die Meisterschaft mit seinem FC Liverpool schon ab

Mit seinen zwei Toren hat Gündogan beim 4:1 über den FC Liverpool, Citys erstem Sieg in Anfield seit 2003, die Meisterschaft zwar nicht entschieden, aber voraussichtlich den Meister entscheidend abgehängt. Nach zehn Ligasiegen in Serie und 14 Pflichtspielerfolgen hintereinander - so viele wie Preston 1892 und Arsenal 1987 - hat sich City mit einem Spiel weniger an der Tabellenspitze abgesetzt, fünf Punkte vor Stadtrivale United und satte zehn vor Liverpool.

Der Titelverteidiger erlitt nach 68 ungeschlagenen Heimspielen die dritte Niederlage zu Hause nacheinander - zuletzt unterlief dem stolzen Klub dieses Fiasko 1963. Statt Jürgen Klopp hieß der Trainer damals Bill Shankly. Nach dem Spiel schrieb Klopp den ersten Platz unverzüglich ab, indem er die Qualifikation für die Champions League als "Hauptziel" ausrief. Bis zum Jahreswechsel lag sein Team komfortabel vorne.

Die Gründe für Liverpools rasanten Absturz deckte Gündogan mit seinem Doppelpack auf, der zwischen 2011 und 2015 unter Klopp 117 Pflichtspiele für Borussia Dortmund bestritt. Die Erfolge in den Vorsaisons basierten vorwiegend auf Klopps Spielidee, den Ausnahmeangreifern Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino in der Defensive den Rücken freizuhalten.

Nach den Ausfällen der etatmäßigen Innenverteidiger musste Klopp die Mittelfeldspieler Fabinho und Jordan Henderson als Ersatz nach hinten abziehen. Die Stabilität des Teams ging verloren, sie reicht jetzt nicht mehr aus, um die fehlende Fürsorgepflicht der Stürmer zu kompensieren: Salah kam bei Gündogans Führungstor (49.) seinem Außenverteidiger nicht zur Hilfe, beim vierten Treffer durch Foden (83.) verpatzte Mané den Einsatz.