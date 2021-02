Es kann kein größeres Vorbild geben als Tom Brady: Er zeigt, dass einem die Natur nicht unfassbare Athletik oder grandioses Talent schenken muss, um der Beste zu sein in dem, was man im Leben tut.

Kommentar von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Tom Brady ist 1,93 Meter groß und 101 Kilogramm schwer, neben den Beschützern der Offensivlinie wirkt er oftmals wie ein Hänfling. Als er sich im Jahr 2000 um einen Platz bei Profiteams bewarb und lange 5,28 Sekunden über 40 Yards brauchte, waren die Beobachter ernüchtert; das mittlerweile legendäre Oben-ohne-Foto zeigte einen, der Versicherungsvertreter (seine Alternative) werden sollte und nicht Profisportler. Seit Sonntagabend ist unbestritten, was auch vorher schon gewiss war: Brady ist der beste Footballspieler der Geschichte.

Er ist vor dieser Spielzeit nach 20 Jahren und sechs Titeln bei den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt, der Franchise mit der historisch schlechtesten Siegquote (39,3 Prozent) aller 123 Vereine in den bedeutsamen vier US-Ligen. Gleich in der ersten Saison hat er den Titel gewonnen; das besondere Schmankerl, weil viele behauptet hatten, dass er in New England nur wegen Mentor Bill Belichick so erfolgreich gewesen ist: Buccaneers-Trainer Bruce Arians, 68, ist nun der älteste Coach, der den Super Bowl gewonnen hat - und nicht mehr Belichick, der beim Triumph vor zwei Jahren 66 gewesen ist.

Brady ist der Beste, und er ist noch viel mehr.

Es sei an dieser Stelle an 2014 erinnert, als Fußball-Star Thierry Henry sagte, dass sich Kinder weniger an "den Freaks wie Ronaldo oder Messi" orientieren sollten als vielmehr an Leuten wie Thomas Müller. Das war weniger eine abschätzige Bemerkung über die Zauberer als vielmehr eine Erinnerung daran, dass die Natur den meisten Leuten keinen Körper wie Shaquille O'Neal oder Serena Williams schenkt, Ballgefühl wie Tiger Woods oder Diego Maradona und Grazie wie Katharina Witt oder Muhammad Ali. Die Natur gibt den meisten Menschen, was sie Brady gegeben hat, und wer ihn als jungen Menschen live erlebt hat, der weiß: Der Typ ist völlig normal.

Seine Aufgabe war es, im Training den Spielmacher des nächsten Gegners zu imitieren

Brady war als Teenager kein Superstar, wie es der Basketballspieler LeBron James gewesen ist. Er wurde nicht schon vor der Profikarriere zur Marke aufgebaut, wie das heutzutage üblich ist. Im Gegenteil: Es hieß, dass er nie eine Profikarriere haben würde. Er wurde an 199. Stelle seines Jahrgangs gewählt, seine Aufgabe war es, im Training den Spielmacher des nächsten Gegners zu imitieren.

Brady hat sich all das, wofür er nun gefeiert wird, selbst erarbeitet, vieles unter widrigen Bedingungen. Am College in Michigan führte Trainer Lloyd Carr einen brutalen Wettkampf ein: Brady spielte im ersten Viertel, Konkurrent Drew Henson im zweiten - wer besser war, absolvierte die zweite Halbzeit. Brady erwies sich als der nervenstärkere, nach der siebten Partie spielte nur noch er. Dass er im Alter von 43 noch immer in der NFL spielt und die 40 Yards kurz vor seinem 40. Geburtstag schneller lief als einst beim Probetraining, liegt nicht daran, dass er zufällig in einen Jungbrunnen geplumpst wäre, sondern dass er in Fitness und Ernährung einen siebenstelligen Betrag pro Jahr investiert. Kollegen berichten, dass er so viele Ordner über Gegner besitze, dass sie im Haus von ihm und Ehefrau Giselle Bündchen eine Bibliothek vermuten würden.

Brady wird deshalb zum Vorbild für Kinder, weil er seit 21 Profijahren vorlebt, dass es fast jeder zu was bringen kann, der nur hart dafür arbeitet. Er betont häufig, viel Glück gehabt zu haben im Leben, den Stammplatz bei den Patriots verdankte er einst einer Verletzung von Drew Bledsoe, den Sieg beim Super Bowl im Jahr 2015 einer tölpelhaften Entscheidung der Seattle Seahawks und der Interception eines Kollegen. Er betont aber auch oft, dass dies das Unkontrollierbare sei (wie ein Mensch auch nichts für sein Talent kann), das einem nur dann hilft, wenn man das Kontrollierbare besser kontrolliert als alle anderen.

Man muss ihn nicht mögen, diesen Tom Brady, er kann verbissen daherkommen und einige Erfolge bei den Patriots sollen auch unter Zuhilfenahme unlauterer Mittel (Analyse gegnerischer Trainings per Video, Herauslassen der Luft aus Bällen) zustande gekommen sein. Man muss ihn allerdings respektieren dafür, dass er aus einem völlig normalen Typen einen unfassbar fitten und nervenstarken Profisportler geschaffen hat, der seine Mitspieler mitreißt und sich in den Köpfen der Gegner festsetzt.

Genau das ist die Botschaft an alle Kinder, die oft zuletzt beim Sport gewählt werden: Football ist ein einfaches Spiel, es raufen Leute um ein Lederei, und am Ende gewinnt der, von dem zu Beginn seiner Karriere fast alle geglaubt hatten, dass er noch nicht mal mitspielen sollte.