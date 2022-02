Der FC Liverpool bleibt in der englischen Premier League an Spitzenreiter Manchester City dran. Dank ihrer Offensivkünstler Sadio Mané und Mohamed Salah drehten die Reds von Trainer Jürgen Klopp am Samstag gegen Abstiegskandidat Norwich City in nur wenigen Minuten einen Rückstand und gewannen zu Hause in Anfield mit 3:1 (0:0). Zunächst verkürzte Liverpool den Abstand zu Tabellenführer City auf sechs Punkte.

Mit einer Mischung aus Fallrückzieher und Seitfallzieher erzielte Afrika-Cup-Sieger Mané (64. Minute) den Ausgleich für Liverpool, bevor Salah (67.) die Partie mit seinem 150. Treffer für die Reds drehte. Die Vorlage für Salah lieferte Torwart Alisson mit einem weiten Abschlag. Winterneuzugang Luis Díaz (81.) machte schließlich alles klar für die Klopp-Elf. Zuvor hatte der ehemalige Bremer Milot Rashica (48.) Außenseiter Norwich in Führung geschossen. Liverpools Joel Matip hatte Rashicas Schuss unhaltbar für Alisson abgefälscht.

Klub-Weltmeister FC Chelsea gewinnt bei Crystal Palace mühsam mit 1:0

Eine Woche nach dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi tat sich der FC Chelsea gegen das abwehrstarke Crystal Palace lange schwer. Erst wenige Minuten vor dem Abpfiff gelang Hakim Ziyech (89.) der glückliche Siegtreffer für das Team von Trainer Thomas Tuchel. In der 75. Minute war ein vermeintliches Tor von Ziyech nach minutenlanger VAR-Analyse aberkannt worden, weil sich Romelu Lukaku vorher knapp im Abseits befunden hatte. Nach 25 Spielen belegen die Blues mit 50 Punkten den dritten Platz in der Premier-League-Tabelle, während Liverpool mit 57 Zählern Zweiter ist. Am nächsten Sonntag treffen beide Mannschaften im Finale des Ligapokals im Londoner Wembley-Stadion aufeinander.