Manchester United geht in Brighton unter

Gebrauchter Abend in Brighton: Cristiano Ronaldo.

Manchester United mit Coach Ralf Rangnick verspielt nach einem 0:4 seine letzte Chance auf die Champions League. Auch Thomas Tuchels FC Chelsea patzt am Samstag.

Manchester United hat am Samstag seine letzte rechnerische Chance auf die Königsklasse sang- und klanglos verspielt. Das Team von Ralf Rangnick unterlag bei Brighton Hove & Albion 0:4 (0:1) und kann sich bestenfalls noch für die Europa League qualifizieren. Der ehemalige Ingolstädter Pascal Groß traf zum 3:0 für Brighton (57.). Rangnick, der künftig die österreichische Nationalmannschaft betreut, gewann nur elf seiner bislang 28 Spiele als Verantwortlicher des Teams um Topspieler Cristiano Ronaldo.

Der FC Chelsea ist auf den letzten Metern der Premier-League-Saison etwas aus dem Tritt geraten. Der von Thomas Tuchel trainierte englische Fußball-Topklub kam am 36. Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers nach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und hat nach drei Spielen in Folge ohne Sieg die Champions-League-Qualifikation immer noch nicht in der Tasche.

FC Watford steigt ab

Romelu Lukaku (56./Foulelfmeter, 58.) hatte Chelsea, das weiter Tabellendritter ist, in Front gebracht. Trincao (79.) und Conor Coady (90.+7) verdarben den Blues, bei denen Timo Werner und Antonio Rüdiger in der Startelf standen und Kai Havertz eingewechselt wurde, einen eigentlich sehr positiven Samstag. Vorbehaltlich der Genehmigungen der Premier League und der britischen Regierung geht der Großklub aus London nämlich für 4,25 Milliarden Pfund (rund 5 Milliarden Euro) an eine Investorengruppe um den amerikanischen Unternehmer Todd Boehly, der das Spiel gegen Wolverhampton im Stadion verfolgte.

Der FC Watford steht unterdessen als zweiter Absteiger nach Norwich City fest. Der ehemalige Klub von Pop-Ikone Elton John kann nach dem 0:1 (0:1) bei Crystal Palace bei drei ausstehenden Spielen Platz 17 nicht mehr erreichen.