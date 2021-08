Von Anna Dreher, Thomas Kistner und Christof Kneer

Am Sonntag ist in Gerd Müller einer der besten Stürmer in der Geschichte des Fußballs verstorben. In seiner Karriere stellte er mit seinen Toren Rekorde auf, die über Jahrzehnte unerreicht geblieben sind - wie seine 40 Treffer in einer Bundesligasaison 1972, die Robert Lewandowski erst 2021 überbieten konnte.

In dieser Folge von "Und nun zum Sport" spricht Moderatorin Anna Dreher mit Thomas Kistner und SZ-Fußballchef Christof Kneer über den enormen Torinstinkt von Gerd Müller, wie er zum Aufstieg der deutschen Nationalmannschaft und zu den Erfolgen des FC Bayern entscheidend beigetragen hat - und wie er den Fußball bis in die Gegenwart prägt.

