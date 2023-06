Von Jonas Beckenkamp, Martin Schneider und Philipp Selldorf

Deutschlands Nationalteam steht vor einem Berg an Problemen, diese Erkenntnis verfestigte sich bei der Testspielpleite in Warschau gegen Polen - dort erlebte das Team eine weitere Enttäuschung auf dem Weg zur Heim-EM im kommenden Jahr. Wer auf die Bilanz des DFB in den vergangenen Monaten blickt, findet dort verheerende Zahlen: Nur vier Siege aus den letzten 15 Spielen, das bringt nun auch Bundestrainer Hansi Flick in die Bredouille.

Die Nationalelf steckt in der Krise, das ist Grund genug für eine tiefere Analyse bei "Und nun zum Sport", dem Fußballtalk der SZ. Diesmal bekommt Moderator Jonas Beckenkamp Antworten und Einblicke zum Zustand des deutschen Fußballs von den Experten Philipp Selldorf und Martin Schneider.

