Die Zweite Liga hat am Freitag mit einem Spektakel-Spiel begonnen. Wie geht es weiter in der Saison?

Von Thomas Hürner, Johannes Korsche und Philipp Selldorf

Endlich gibt es wieder Vereinsfußball - und zwar nicht auf irgendwelchen Promo-Reisen durch Asien, sondern in den heimischen Stadien: Die zweite Bundesliga der Männer läuft seit diesem Wochenende wieder. Das Eröffnungsspiel: Hamburger SV gegen Schalke 04. Viel Tradition. Und viel Spektakel, Endstand 5:3 für den HSV. Es war ein Spiel, das, wie man so sagt, alles hatte, warum man ins Stadion geht: Elfmeter, rote Karte, sehr späte spielentscheidende Tore, ein ausverkauftes Volkspark-Stadion in Hamburg und und und.

Es gibt also einiges zu bereden im SZ-Fußballpodcast "Und nun zum Sport". Nicht nur wegen dieses irren Eröffnungsspiels, sondern auch wegen der kommenden Zweitliga-Saison, in der - mal wieder - so viele Traditionsclubs um den Aufstieg kämpfen. Darüber spricht Johannes Korsche im Fußballtalk der SZ mit HSV-Experte Thomas Hürner, der auch beim Eröffnungsspiel in Hamburg war. Und mit Schalke-Experte Phillip Selldorf.

