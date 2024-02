Interview von Sven Haist, London

Kroos und Groß: Sieht so die deutsche Mittelfeldzentrale bei der Fußball-EM im Sommer aus? Die Kombination aus "Weltstar" und "Worker", wie Julian Nagelsmann die beiden Kandidaten Toni Kroos, 34, und Pascal Groß, 32, vermutlich bezeichnen würde, ist zumindest deutlich wahrscheinlicher geworden, nachdem der Bundestrainer vergangene Woche nicht nur die Rückkehr des Real-Madrid-Regisseurs Kroos in Aussicht gestellt hat. Sondern im Spiegel auch Pascal Groß explizit thematisierte: "Wir werden bei der EM leidenschaftlich verteidigen", kündigte Nagelsmann an, "wir werden mehr Spieler im Kader haben wie Pascal Groß, die sich auch mal für andere reinwerfen, und denen es weniger darum geht, mit einem tollen Pass zu glänzen". Spieler also, die "ein paar Prozent mehr Mentalität einbringen".