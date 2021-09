Von Jonas Wengert

Starke Arme, schnelle Beine: Johannes Floors ist neuer Paralympicssieger über 400 Meter der Klasse T62. Bei den Spielen in Rio gewann der 26-Jährige bereits Gold in der Staffel. In Tokio holt er sich nun seinen ersten Einzeltitel.

(Foto: Marcus Brandt/dpa)

Floors gewinnt überlegen, hat am Ende mehr als zwei Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Niederländer Olivier Hendriks und bleibt in 45,85 Sekunden nur knapp über seinem eigenen Weltrekord.

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Siegerinnenpose: Irmgard Bensusan (links) sprintet über 100 Meter zu ihrer zweiten Silbermedaille in Tokio. Wie schon über 200 Meter ist nur Marlene van Gansewinkel (Mitte) aus den Niederlanden schneller als die gebürtige Südafrikanerin.

(Foto: Axel Kohring/imago)

Sprint-Medaillensatz komplett: Über 200 Meter in der Klasse T61 holt sich Ali Lacin Bronze. Es ist die erste Plakette für den 33-Jährigen bei Paralympischen Spielen.

(Foto: Lintao Zhang/Getty Images)

Darf mal wieder lachen: Schwimmerin Verena Schott holt im Tokyo Aquatics Centre ihre dritte Medaille bei diesen Paralympics.

(Foto: Kenjiro Matsuo/imago)

Nach zwei dritten Plätzen über 200 Meter Lagen und 100 Meter Brust macht die 32-Jährige über 100 Meter Rücken ihren Bronze-Hattrick perfekt.

(Foto: Cheong Kam Ka/imago)

Freude auch über Rang zwei: Natascha Hiltrop (links) gewann mit dem Luftgewehr vergangenen Mittwoch Gold und liegt auch im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber lange Zeit auf Titelkurs. Im letzten Schuss zielt sie jedoch zu ungenau muss sich mit Silber hinter der Chinesin Cuiping Zhang begnügen.

(Foto: Stephanie Wunderl/imago)

Versöhnlicher Abschluss: Jens-Eike Albrecht (rechts) und das deutsche Rollstuhlbasketball-Team gewinnen ihre Platzierungsspiel gegen Kanada 68:56 und beenden die Paralympics in Tokio auf Platz sieben.

(Foto: Stephanie Wunderl/imago)

Besonders zufrieden war André Bienek - für den 34-Jährigen war es das letzte Länderspiel. "Es freut uns, dass wir ihm zum Abschluss seiner Karriere in der Nationalmannschaft noch einen Sieg schenken konnten", sagte Trainer Nicolai Zeltinger nach der Partie.