Friedhelm Julius Beucher war enttäuscht, ratlos, wütend. Die Rückkehr russischer Athleten auf die Bühne des paralympischen Weltsports inmitten des Angriffskrieges in der Ukraine hat den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverband überrascht und geschockt. "Das ist keine Sternstunde für die Werte-Gemeinschaft des IPC", sagte Beucher während der Mitglieder- und Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) im Golfstaat Bahrain. Auch wenn die russischen Athleten nach entsprechenden Beschlüssen bei den Paralympics 2024 in Paris nur unter neutraler Flagge und nicht in Mannschaftswettbewerben an den Start gehen dürfen sollen.