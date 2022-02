Von Johannes Knuth

Ein Gedanke, der einem immer wieder in den Kopf schießt, wenn man dem Skirennfahrer Marco Odermatt bei der Arbeit zuschaut: Das kann nicht gut gehen. Schon gar nicht kann es fürs Podest reichen, hat Andreas Sander neulich erzählt, der WM-Zweite aus Deutschland in der Abfahrt. Odermatt driftet gerne mal von der Idealspur, rudert mit den Armen, dem Oberkörper. Und dann, sagt Sander, "rettet er sich irgendwie, weil er es auch technisch draufhat". Weil Odermatt die Skier immer so in den Schnee presst, dass sie ihn flott bergab ziehen, wegen seiner Kraft, seiner Intuition. Man sieht es nur oft nicht auf den ersten Blick, weil Odermatt das, was schwer ist, so leicht aussehen lässt, als sei das nur ein Spiel.

Am Sonntag, im olympischen Riesenslalom in Yanqing, schneite es wie es lange nicht geschneit hat in einer Region, in der sich selten eine Flocke auf die braunen Berge legt. Das Rennen war fast vorbei, die Hälfte der Starter hatte es aus dem Kurs geworfen, auch den Deutschen Alexander Schmid. Das Geläuf erinnerte an eine schwer zumutbare Buckelpiste. Nur Odermatt stand jetzt noch am Start, fünf Stunden, nachdem er im ersten Lauf die Bestzeit an sich gerissen hatte. "Ich hatte so viel Zeit, alles zu überdenken", sagte er später und meinte: alles zu verspielen. Und dann fuhr er los, der Vorsprung schmolz, der Slowene Zan Kranjec hatte ihm eine Zauberfahrt vorgelegt. Das konnte nicht gut gehen, und am Ende tat es das doch.

Es gibt nicht allzu viele Skirennfahrer, selbst in der skiverrückten Schweiz, die das Potenzial mit sich führen, große Siege zu sammeln wie andere Autogrammkarten. Die von Plakaten im Land lächeln, die alimentiert werden von österreichischen Brausefirmen, Schweizer Uhrenherstellern und deutschen Autokonzernen. Die schon jetzt "zum Siegfahrer, Posterboy und mutmaßlich am besten vermarkteten Schweizer Schneesportler aufgestiegen" sind, wie die Neue Zürcher Zeitung neulich notierte. Was wird das erst jetzt, da der Skirennfahrer Odermatt sich die goldene Plakette als seine erste olympische Medaille ausgesucht hat, mit 24 Jahren?

Odermatt hat viel unternommen, um vor den Risiken und Nebenwirkungen seiner Branche gefeit zu sein

Die Leichtigkeit, mit der dieser blonde Lockenkopf an die Spitze gestürmt ist, verhüllt manchmal, wie hochseriös seine Karriere aufgezogen wurde, vor langer Zeit. Vater Walter trainierte den Sohn im Skiclub Hergiswil, wo der Senior lange Sportdirektor war. Er fuhr den Sohn zu Rennen, abends präparierte er dessen Skier. Er baute sogar eine Art Leistungszentrum rund um den Filius auf, aus dem später auch andere Profis hervorgingen. Das erzählt schon einiges darüber, wie groß die Hürden heutzutage sind, um junge Skirennfahrer in den Sport zu heben. Es zahlte sich jedenfalls aus: Bei der Junioren-WM 2018 gewann Odermatt fünfmal Gold: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Teamevent. Das hatte noch niemand geschafft.

Und während die Last früher Erfolge schon manchen Juniorenchampion ins Abseits drängte, fuhr Odermatt weiter drauflos.

Detailansicht öffnen Im Gesamtweltcup liegt er schon jetzt so weit vorne, dass er kaum noch zu bezwingen ist: Marco Odermatt, Olympiasieger 2022. (Foto: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images)

Er gewann im schwer umkämpften Weltcup bislang zehn Rennen, sechs im Riesenslalom, vier im Super-G, auch in auf der Abfahrt wurde er schon Zweiter - in Bormio und auf der Streif in Kitzbühel. Im Gesamtweltcup liegt er schon jetzt so weit vorne, dass er kaum noch zu bezwingen ist, solange er sich nicht verletzt - auch wenn das im Alpinsport oft nur eine Frage der Zeit ist, selbst für die Besten.

Er hat zumindest viel unternommen, um vor den Risiken und Nebenwirkungen seiner Branche gefeit zu sein. Vor zwei Jahren, als die Pandemie gerade anbrach, richtete er sich mit einem Freund eine Kraftkammer in einer Halle für Landwirtschaftsmaschinen ein. Und während die Konkurrenz mit Privatjets von Privatpisten zu den Wettkämpfen reist, vertraut er noch immer auf die Kraft des Kollektivs. In der Trainingsgruppe des Schweizer Verbandes haben sie sich ja alle in die Weltspitze gezogen: Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel, Loic Meillard.

Marcel Hirscher hat über Odermatt gesagt, dieser könne in Zukunft alles gewinnen, was er begehre

Was ihn abhebt von der Manie, dem ständigen Sich-Selbst-Überbieten-Müssen, das viele Kollegen in sich tragen: Odermatt fährt so, wie er ist: frech, gewitzt, ohne Angst vor Fehlern. Er habe sich immer seine Freiheiten jenseits des Skifahrens bewahrt, hat er einmal erzählt, beim Tennis oder auf Skitouren mit seinen Jugendfreunden. Und, auch das ein Unikum, er hat kein Problem damit zu sagen, was andere oft nur denken: dass er natürlich Siege und Medaillen an sich ziehen wolle, alles andere würde ihm auch niemand abnehmen. Odermatt, hat der Österreicher Marcel Hirscher, die Überfigur a.D., vor ein paar Jahren einmal gesagt, könne in Zukunft alles gewinnen, was er begehre.

Und so fuhr er am Sonntag auch: lieber ausscheiden beim Unterfangen, Gold zu gewinnen, als Vierter zu werden. "Ich habe in Wahrheit nie davon geträumt", sagte er über den Olympiasieg. "Und jetzt fühlt es sich noch immer wie ein Traum an."

Kann das einfach immer so weiter gut gehen?

Odermatt macht schon noch viele Fehler, sagen die, die ihn kennen, aber es sei eben auch so: Er macht sie nur einmal. Andererseits wäre er nicht das erste gewaltige Talent, das irgendwann für seine Unbekümmertheit bezahlt, weil es in diesem Sport selbst für Hochbegabte irgendwann nicht mehr weitergeht. Es sei "so, so schön", diese Medaille jetzt im Besitz zu führen, sagte Odermatt am Sonntag noch, als wisse er genau um die Zerbrechlichkeit dieses Moments: "Du weißt nie, was im Skifahren als nächstes passiert", sagte er. "Ich bin froh, dass ich gesund und auf einem guten Weg bin."