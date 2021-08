So nah dran am Halbfinale: Laura Ludwig (links) und Margareta Kozuch.

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben bei den Sommerspielen in Tokio den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale unterlag das Duo aus Hamburg den Weltranglistenfünften Alix Klineman/April Ross aus den USA 0:2 (19:21, 19:21). "Es ist bitter, es war ein knappes Spiel", sagte Ludwig im ZDF. "Es war sehr lange ausgeglichen, keiner ist weggezogen, deswegen ist es im Nachhinein umso bitterer. Es ist auch ein kleines Lächeln da, aber im Großen und Ganzen muss man das jetzt erstmal sacken lassen."

Von den ursprünglich drei deutschen Duos in Japan ist damit nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb. Die WM-Zweiten treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (15 Uhr MESZ) in einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren auf Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski aus Russland.

Gegen das letzte verbliebene US-Team um die mit zwei Olympia- und drei WM-Medaillen hochdekorierte Ross gerieten Ludwig/Kozuch bei erneut großer Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit beim 2:4 zuerst in einen Zwei-Punkte-Rückstand. Mit einsetzendem Regen glichen sie beim 7:7 wieder aus und zogen ihrerseits auf 11:8 davon. Auch dieser Vorsprung hielt zunächst nicht und der Satz blieb bis zum 19:19 ausgeglichen. Dann nutzten die USA einen minimal zu langen Aufschlag und einen etwas zu verhaltenen Angriff Kozuchs zur Satzführung.

Der zweite Satz begann ähnlich. Ludwig/Kozuch gerieten 3:5 in Rückstand, blieben präsent und glichen aus zum 7:7. Beim 9:8 holten sie sich ihre erste Führung in diesem Durchgang und bauten sie auf 10:8 aus. Erneut hielt der Puffer in der Begegnung auf hohem Niveau nicht lange. Beide Teams schenkten sich nichts, auch die Aufschlagfehler aus den ersten Begegnungen hielten sich bei Ludwig/Kozuch in Grenzen. Zwei Ballwechsel mit großem Einsatz Ludwigs brachten den USA einen vorentscheidenden Zwei-Punkte-Vorsprung zum 18:16. Beim zweiten Matchball für die USA streckte sich Ludwig dann vergeblich.

Weitere Meldungen aus Tokio

Kanusport: Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel greift auch in Tokio nach einer Medaille. Mit seinem Zweier-Partner Tim Hecker (Berlin) gewann der 33-Jährige seinen Halbfinallauf über 1000 m und zog damit in den Endlauf ein. Das Finale findet am Dienstag (4.53 Uhr MESZ) auf dem Sea Forest Waterway statt. Brendel zählt nach seinem Erfolg im C1 bei den Spielen 2012 in London und Doppel-Gold vor fünf Jahren in Rio zu den aussichtsreichsten Kandidaten des DKV. Der Potsdamer geht zudem ab Freitag im Canadier-Einer an den Start, in dieser Bootsklasse könnte er als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger werden.

Olympia-Debütant Jacob Schopf ist im Kajak-Einer ins Finale von Tokio gefahren. Der 22-Jährige kam am Dienstag im ersten Halbfinal-Lauf über 1000 Meter auf Rang drei und kämpft nun in der Endrunde der besten Acht auf dem Sea Forest Waterway um seine erste olympische Medaille. Auch Sabrina Hering-Pradler (Hannover) und Tina Dietze (Leipzig) schafften als Vierte der Vorschlussrunde im Kajak-Zweier über 500 m den Einzug ins Finale. Caroline Arft (Essen) und Sarah Brüßler (Karlsruhe) scheiterten dagegen auf derselben Strecke im Halbfinale.

Leichtathletik: Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß (Chemnitz) ist auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen in der Qualifikation ausgeschieden. Der 25-Jährige kam am Dienstagmorgen nicht über 16,69 m hinaus und verpasste damit wie schon vor fünf Jahren in Rio das Finale. Die Medaillenentscheidung am Donnerstag (4 Uhr MESZ) erreichte als Bester der Portugiese Pedro Pichardo. Der gebürtige Kubaner glänzte mit starken 17,71 m. Christian Taylor (USA), der 2012 und 2016 Gold geholt hatte, fehlt nach einem Achillessehnenriss.

Über 1500 m ist der deutsche Meister Robert Farken (Leipzig) ins Halbfinale eingezogen. Der 23-Jährige belegte in seinem Vorlauf in 3:36,61 Minuten Platz fünf und erreichte damit auf direktem Weg die Vorschlussrunde am Donnerstag (13 Uhr MESZ). Amos Bartelsmeyer (Frankfurt) schied als Elfter seines Laufs in 3:38,36 Minuten aus. Schnellster am Dienstagmorgen war der Belgier Ismael Debjani (3:36,00) vor Kenias Weltmeister Timothy Cheruiyot (3:36,01).

Handball: Frankreichs Handballer haben bei den das Halbfinale erreicht. Der Rekordweltmeister ließ dem krassen Außenseiter Bahrain beim 42:28 (21:14) keine Chance und erreichte damit zum vierten Mal in Serie die Runde der letzten Vier. 2008 und 2012 war Frankreich Olympiasieger geworden, 2016 in Rio gewann das Team um Nikola Karabatic die Silbermedaille. Im Halbfinale treffen die Franzosen am Donnerstag auf den Sieger der Partie zwischen Deutschland und Ägypten. Bester Werfer beim lockeren Sieg gegen Bahrain war Kentin Mahe mit neun Treffern. Karabatic, der in Tokio seine fünften Sommerpiele bestreitet, erzielte zwei Tore.