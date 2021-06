"Vom Tennis bis zur Formel 1 dominiert die Langeweile. Persönlichkeiten sind rar, und Arnautovic ist eine. Diese Scheiß-drauf-Mentalität ist doch herrlich": Alfred Dorfer über Österreichs wohl beliebtesten Nationalspieler (Mitte, an der Seite von David Alaba).

Der Wiener Kabarettist erklärt, warum einem Österreicher die realistische Einschätzung einer Fußballmannschaft unmöglich ist, was David Alaba mit der Opernsängerin Anna Netrebko gemein hat - und weshalb die Nationalelf als Vorzeige-Integrationsprojekt taugt.

Interview von Felix Haselsteiner

Österreich und seine Beziehung zur Nationalmannschaft zu verstehen, erfordert weitaus mehr als taktische Analysen. Man muss schon genau reinhören in das Land, das sich nach 2016 zum zweiten Mal sportlich für eine Europameisterschaft qualifiziert hat und sich gerade etwas schwertut mit Fußballeuphorie. Warum das so ist, kann kaum einer besser erklären als der Kabarettist und Fußballfan Alfred Dorfer, der zum Interview im Café Sperl in Wien auffällig bunt gekleidet erscheint.