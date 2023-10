EM-Qualifikation Österreichs:Mit Rangnick auf Sommerreise

Nun zählt auch das Tofiq-Bahramow-Stadion von Baku zur österreichischen Fußballgeschichte. Große und kleine Arenen prägen das stete Auf und Ab einer sehr kleinen Fußballnation, die im Laufe der Jahrzehnte immer wieder daran scheiterte, mal eine große zu werden, auch wenn das Talent dann und wann vorhanden gewesen wäre. Cordoba und Gijon wären zu nennen, Wunder, Schmach und Schande, je nach Perspektive. Oder Landskrona, der kleine schwedische Ort, an dem die noch kleineren Färöer 1991 den damaligen Teamchef Josef Hickersberger mitsamt seiner Wunderoffensive aus Toni Polster und Andreas Herzog in die Verzweiflung trieben.

Man wird das schnell vergessen, weil in Österreich die Euphorie umgehend nach Schlusspfiff eintritt und für eine gefährliche Vergesslichkeit sorgt, wenn einmal ein bedeutendes Fußballspiel gewonnen wird. Aber: Beinahe wäre auch Baku zu einem solchen traurigen Ort geworden.

An einem tristen Montagabend vor der fast schon armselig anmutenden Kulisse von knapp über 7000 Zuschauern in Aserbaidschans zweitem Nationalstadion hatte in der Nachspielzeit der Rechtsaußen Tural Bayramov, 22, aus Baku die Chance, Teil der abwechslungsreichen Fußballhistorie Österreichs zu werden. Frei vor dem Tor kam Bayramov an den Ball, der Ausgleich lag ihm auf den Füßen, doch sein Schuss traf den linken Pfosten und verlor sich im leeren Stadiondunkel. Es blieb daher beim 1:0-Sieg für Österreich auswärts in Aserbaidschan, das Team von Ralf Rangnick kann nun für eine wesentlich kürzere Reise planen: Im kommenden Sommer wird es bei der Europameisterschaft in Deutschland antreten. Während in Brüssel das Parallelspiel der Quali-Gruppe F nach einem Attentat gegen schwedische Fußballfans abgebrochen wurde, konnte Team Austria in Gedanken beim Fußball bleiben.

"Es ist immer etwas sehr Besonderes, sich für eine EM zu qualifizieren", sagte Konrad Laimer, die Historiker werden ihm Recht geben. Zum vierten Mal erst nimmt Österreich an einer Endrunde Teil, zum dritten Mal in Serie nach einer sportlichen Qualifikation. Statistiker werden zwar entgegenhalten, dass es schon eine Aufstockung auf 24 Teilnehmer vor dem Turnier 2016 brauchte, um das möglich zu machen, diesmal gibt es ein Gegenargument: Diese österreichische Mannschaft hätte sich vermutlich für jede Endrunde qualifiziert, sie präsentiert sich nämlich - anders als in der jüngeren Vergangenheit - nicht nur als spielfreudig und talentiert, sondern auch als beachtlich widerspenstig und schwer zu schlagen.

Zwei souveräne Siege gegen Schweden stehen in diesem Jahr zu Buche, dazu ein Unentschieden und eine knappe Niederlage jüngst gegen Belgien sowie erkämpfte neun Punkte gegen Aserbaidschan und Estland, Fußballnationen vom Schlage Färöer - daher grundsätzlich eher Austro-Angstgegner. Die Bedingungen waren nicht immer die einfachsten: "Wir haben gefühlt in jedem Lehrgang mit einer anderen Startformation gespielt, aber man hat gespürt, dass wir immer enger zusammenrücken, auch wenn wir natürlich noch einiges verbessern müssen", sagte Laimer.

In Baku etwa fehlten David Alaba, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Stefan Posch und Kevin Danso, allesamt Führungs- oder zumindest Startelfspieler. Dazu kamen Kuriositäten: Rangnick und sein Co-Trainer Peter Pechtold konnten wegen Visumproblemen am Vortag erst nach einem mehrstündigen Aufenthalt am Flughafen von Baku einreisen.

Was folgte, war keine hochklassige, aber eine wehrhafte Partie gegen Aserbaidschan, in der Laimer nach 18 Minuten die beste Chance zur Führung hatte, allerdings per Heber vergab. Marcel Sabitzers Elfmeter nach 54 Minuten brachte letztendlich das 1:0, das nur in der hitzigen Schlussphase kurz gefährdet war: Erst verfehlte Bayramov nur knapp das Tor, dann sah Guido Burgstaller bei seinem Comeback nach bereits angetretener Pension im Jahr 2019 innerhalb von zwei Minuten kurz vor Abpfiff die gelb-rote Karte.

Rangnick war das alles herzlich egal. "Das war eine außerordentliche Leistung in den letzten Wochen und Monaten", sagte der Teamchef: "Ich habe den Jungs gesagt, dass ich sehr stolz auf sie bin. Die Quali-Gruppe war eine der schwierigsten." Den gefürchteten Gegner Schweden hinter sich zu lassen, muss man Rangnick tatsächlich hoch anrechnen: Insbesondere das 3:1 in Solna im September sticht als reife, taktisch hervorragende Leistung hervor und gibt den Weg vor, den Rangnick eingeschlagen hat.

Er baut seine Mannschaft auf Säulen wie Alaba und Arnautovic auf, vor allem aber auf einem festen Gerüst aus fußballerischen Prinzipien, die die gut ausgebildete Spielergeneration - kurioserweise auch das Erbe des RB-Strategen Rangnick - umsetzen kann. Dass daraus nicht nur Stabilität, sondern auch offensive Spielfreude entsteht, ist der klare Unterschied zu seinem Vorgänger Franco Foda, dessen Defensivtaktik zu einer Krise im Verhältnis zwischen Nationalteam und Nation geführt hatte.

Die gesicherte EM-Teilnahme hat die Zweifel vorerst beendet, auch wenn sich unter Rangnick ein angenehmer Realismus ausgebreitet hat. Die Qualifikation war bei aller Freude in Baku auch eine Art Erwartungserfüllung: "Wir haben wieder eine Euphorie entfacht, nicht zu viel, aber wir haben uns doch eine Wertschätzung erarbeitet", so schätzte Sabitzer die Lage treffend ein. Er wird wie der Rest seiner Mannschaft wissen, was zu tun ist, um diese Wertschätzung schon vor der Sommerreise noch ein Stückerl zu steigern: Historisch gesehen entstand die Euphorie meist nach Erfolgen gegen den großen Nachbarn aus Deutschland - schon im November bietet sich dazu die Gelegenheit.