Es geht natürlich um Reichweite, was sonst. Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs hat das Football-Ei in acht Spielen schon für 2257 Yards geworfen, Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins kommt sogar auf 2416 Yards. Mahomes, 28, ist zweimaliger Super-Bowl-Champion, Tagovailoa, 25, kann endlich zeigen, wozu er imstande ist, wenn er mal eine Weile nicht von Gehirnerschütterungen geplagt wird. Am Sonntag treffen die beiden extrem offensiven Teams im Frankfurter Deutsche Bank Park aufeinander (15.30 Uhr, RTL), das Duell ist rein sportlich so bedeutsam, dass es praktischerweise noch ganz andere Reichweiten erzeugen wird.

Es ist das zweite Pflichtspiel der National Football League (NFL) auf deutschem Boden. Und weil das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt gerade für die Fußball-WM renoviert wird, hatte Frankfurt gleich noch den Zuschlag für ein zweites Spiel erhalten: Am 12. November spielen die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts.

Unter anderem die Chiefs und die Patriots hatten sich bei der NFL Sonderrechte für Deutschland gesichert, sie können zum Beispiel selbstständig Trikots und Mützen verkaufen. Für die Woche in Frankfurt haben die Chiefs ein rotes "Champion-Ship" auf dem Main platziert, ein Partyboot, mit 76 Metern fast so lang wie ein Footballfeld, es dient den Fans am Wochenende auch als schwimmendes Football-Museum. Die Patriots übrigens haben einen Manager verpflichtet, der die Region kennt: Der ehemalige DFB-Funktionär und Fußball-Europameister Oliver Bierhoff ist seit zwei Wochen für Vermarktung, Markenführung und Geschäftsentwicklung zuständig.

In Kansas City sind sie ein wenig sauer, dass dieses Spiel in Deutschland ausgetragen wird

Die NFL und die einzelnen Vereine sehen enormes Wachstumspotenzial in Deutschland, deswegen bekommt Deutschland auch das vollumfängliche Entertainment-Paket. Nicht zufällig war vergangenes Jahr in München in Tom Brady der erfolgreichste Footballspieler der Geschichte zu Gast. Die Münchner Arena wird 2024 ein weiteres NFL-Spiel beherbergen. Das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks vor knapp einem Jahr hatte die hohen Erwartungen sogar noch übertroffen. Allein ProSieben kam damals auf 2,7 Millionen Zuschauer, da will RTL Deutschland nun auch hinkommen. Der Kölner Sender hält seit 2023 auf fünf Jahre die NFL-Rechte, das gemeinsame Ziel mit der NFL lautete explizit: mehr Reichweite. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Die Einschaltquoten gehen trotz eines viel größeren Aufwands - so wurden zum Beispiel kindergerechte Sendeformate entwickelt - nur minimal über jene von "ran NFL" aus den Vorjahren hinaus.

Da kommt das Spitzenspiel in Frankfurt gerade recht, mit all seinen Geschichten, die sich um die Spieler und ihr Umfeld ranken. Da ist zum Beispiel Tyreek Hill, der sprintstärkste Passempfänger der Liga. Er wechselte 2022 von den Chiefs zu den Dolphins, trifft nun also auf seine ehemaligen Mitspieler. In Kansas City sind sie schon ein wenig sauer, dass dieses Spiel in Deutschland ausgetragen wird, viele hätten Hill gerne im heimischen Arrowhead Stadium willkommen geheißen. Aber die NFL selbst freut sich: Der Status International Game erlaubt es, dem hauseigenen TV-Sender das Spiel exklusiv zu vergeben. NFL Network rechnet laut eigenen Kommentatoren mit bis zu zehn Millionen Zuschauern. Und das, obwohl es in Kansas City zum Zeitpunkt des Kickoffs halb neun Uhr morgens sein wird.

Detailansicht öffnen Applaus für ihren Freund: Sängerin Taylor Swift (links) während einer Partie der Kansas City Chiefs, für die Travis Kelce spielt. (Foto: Charlie Riedel/dpa)

Frankfurt bekommt außerdem auch noch den Nachhall einer ganz anderen Reichweitenerfolgsgeschichte ab: Egal, ob Taylor Swift nun nach Deutschland reist oder nicht, PR-mäßig ist diese Frage schon unbeantwortet ein Riesenerfolg. Jedenfalls ist die US-amerikanische Sängerin seit einigen Wochen mit Travis Kelce verbandelt, dem Tight End der Chiefs. Wobei, wirklich gesichert ist auch das nicht. Kelce und die Chiefs waren ohne den Swift-Hype in Sachen medialer Reichweite schon vorne dabei, aber mit der zwölfmaligen Grammy-Award-Gewinnerin sind sie fast zu einem Goat ("Greatest of all time") in den sozialen Medien aufgestiegen.

Innerhalb weniger Wochen gewannen die Chiefs mehr als eine halbe Million Follower auf den bedeutsamen Kanälen hinzu - Wachstumsraten, die man sich sonst nur in Deutschland erhofft. Und wer weiß, vielleicht sieht ja auch Taylor Swift für sich selbst noch Potenzial auf dem deutschen Markt. Gut möglich also, dass sie vorbeikommt, als Quoten-Frau im positiven Sinn.