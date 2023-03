Die Polizei mittendrin: Szenen der Verwüstung in Neapel am Mittwoch.

Von Thomas Hürner und Oliver Meiler, Neapel

Sie thront prächtig über allem, Neapel liegt ihr zu Füßen. Wenigstens die Marienstatue von der Piazza del Gesù ist also unversehrt geblieben. Sie steht noch da oben auf dem Obelisco dell'Immacolata, dem Bauwerk der unbefleckten Empfängnis, errichtet 1747 nach einem Spendenaufruf eines Volkspredigers. Sicher war das einige Stunden zuvor nicht gewesen. Denn was war da schon noch sicher im Zentrum von Neapel? Die Rauchschwaden sind unterdessen verzogen, die Feuer gelöscht. Doch den Schrecken kann man nicht einfach davonjagen, an diesem Donnerstagmorgen steht er noch in den Augen der Bewohner. Kaschieren können das höchstens ihre Worte, die Neapolitaner sind bekannt für ihren schwarzen Humor.