Wechsel nach Wolfsburg:Der gerissene Max Kruse

Von Thomas Hürner

Männer im vorgerückten Alter, so lautet ein Klischee, seien erpicht darauf, die wilden Jahre ihres Lebens zurückzuholen. Manche kaufen sich dann vielleicht einen flotten Sportwagen, andere gehen ins Casino und zocken mit einem Haufen Geld, wiederum andere besuchen Tanzlokale und vergleichbare Etablissements. Vorausgesetzt, sie haben das nötige Kleingeld für diesen Lebenswandel erwirtschaftet.

Max Kruse, 33, hat zumindest für einen Fußballer ein fortgeschrittenes Alter erreicht. Und er wird, wie am Sonntagabend bekannt wurde, an seine sündigste Karrierestation zurückkehren: Der Angreifer verlässt Union Berlin und schließt sich bis 2023 dem VfL Wolfsburg an, wo er bereits in der Saison 2015/2016 unter Vertrag war.

Im ersten Moment könnten es VfL-Anhänger als Warnung verstehen, wenn Kruse mit dem Satz zitiert wird, die "gemeinsame Geschichte" mit dem Werksklub sei "noch nicht zu Ende geschrieben". Kruse war in seiner kurzen Zeit in Wolfsburg eher dadurch aufgefallen, sein Privatvergnügen über berufliche Ambitionen zu stellen, er hat zum Beispiel 75 000 Euro Barvermögen bei einer nächtlichen Taxifahrt verloren lassen und während einer Länderspielreise angeblich mal Frauenbesuch im Hotelzimmer erhalten. Überdies demolierte er bei einem Nachtclub-Besuch das Handy einer Reporterin, er soll zu viel Nuss-Nugat-Creme gegessen haben und wurde vom Bundestrainer folgerichtig aus der DFB-Elf getilgt.

Kruse hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt

Kurz: Ausgerechnet in der biederen Autostadt hätte Kruse beinahe nicht nur eine Menge Pokerchips, sondern auch seine immense Begabung verzockt.

Es ist aber davon auszugehen, dass nun ein anderer Max Kruse in die Autostadt erscheinen wird als jener, den sie beim VfL damals sehr gerne zu Werder Bremen weitergeschickt haben. Es handelt sich um einen gemäßigten Kruse oder um einen Kruse, für den Trainer und Klubverantwortliche später den richtigen Umgang gefunden haben, so genau weiß man das noch nicht. Fest steht aber: Die Zeit nach Wolfsburg war für den Angreifer so etwas wie ein kontinuierlicher Rehabilitationsprozess, in dem seine Torquote und seine bundesweiten Sympathiewerte nach oben gingen.

Kruse, ein Hallodri auch auf dem Rasen, trat als gerissener, geschmeidiger und immer gefährlicher Akteur in Erscheinung, ganz gleich ob bei Werder, bei Fenerbahce oder zuletzt bei Union. Dass die Wolfsburger angeblich eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro an die Berliner bezahlen, für einen 33-Jährigen mit einem halben Jahr Restvertrag, dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass Kruses zweiter Frühling mit dem bislang einzigen Frühling des jungen VfL-Trainers Florian Kohfeldt zusammenfällt.

VfL-Trainer Kohfeldt und Kruse kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Bremen

Kohfeldt coachte Kruse in Bremen, gemeinsam haben sie Werders Offensive damals auf ein ansehnliches Niveau gehoben, dann trennten sich ihre Wege und der Rhythmus an Erfolgserlebnissen. Bei Werder war's vorbei mit dem schönen Spiel, es war auch der Anfang des Bremer Abstiegs in der vergangenen Saison - und es war der Beginn einer Abwärtsspirale, aus der Kohfeldt bis heute nicht mehr herausfindet: Für den VfL gab es insgesamt neun Niederlagen, seit Kohfeldt im Oktober die sportliche Verantwortung übernahm; eine zehnte am Sonntag gegen Fürth könnte ihm den Job kosten.

Der Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke und der Sportdirektor Marcel Schäfer sind offenbar zu der Erkenntnis gekommen, dass sie die Mannschaft an neuralgischen Stellen umbauen müssen, um sie schnell wettbewerbsfähig zu machen für den sportlichen Überlebenskampf. Im Sommer hatten sie bereits 50 Millionen Euro in die Breite des Kaders investiert, jetzt geht es auch in die Tiefen der hierarchischen Ordnung: der längjährige Kapitän Josuha Guilavogui ist bereits mit sofortiger Wirkung zu Girondins Bordeaux gewechselt, ein Transfer des so treffsicheren wie streitbaren Stürmers Wout Weghorst nach England wird an diesem Montag noch diskutiert.

Kruse gibt unverhohlen zu, dass Geld eine Rolle bei dem Wechsel spielt

Die Verpflichtung von Kruse folgt dem logischen Plan, ein paar alte Rollenmuster in Wolfsburger aufzubrechen und dem starren Gefüge eine anarchische Note zu verpassen. Wobei den Wechsel freilich nicht jeder der Verhandlungspartner für einen klugen Karriereschritt hielt: Kruse, sagte der Union-Präsident Dirk Zingler, habe sich "ganz bewusst" gegen die Chance entschieden, mit den Berlinern ein kleines Stück Fußballgeschichte zu schreiben.

Der Arbeiterklub aus Köpenick steht in der Liga momentan auf Rang vier und hat noch Aussichten auf den Gewinn des DFB-Pokals, was für Kruse die Gelegenheit bedeutet hätte, seiner bislang titelfreien Vita endlich die erste Trophäe zuzuführen. Dieser Wechsel passt allerdings auch deshalb zu hundert Prozent zu Kruse, weil rund 90 Prozent der handelsüblichen Fußballer ihn gar nicht gerade erst angetreten hätten.

Den wohl triftigsten Grund für den Transfer lieferte aber der Spieler selbst, und das mit unverhohlener Ehrlichkeit im Kommuniqué des 1. FC Union: Kruse habe ein Angebot angenommen, das "langfristig und hoch dotiert ist". Wie sein persönliches Kapitel in Wolfsburg fortgeschrieben wird, liegt jetzt ausschließlich bei ihm selbst.