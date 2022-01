Die Rückkehr ist perfekt: Max Kruse wird in Zukunft wieder für den VfL Wolfsburg auflaufen. Vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung wird der 33-Jährige am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschreiben. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit.

Sechs Jahre ist es her, dass Max Kruse den VfL Wolfsburg verließ, damals Richtung Werder Bremen. Anschließend wechselte er für ein Jahr zu Fenerbahçe Istanbul, bevor ihn Union nach Berlin holte. Nach anderthalb Jahren geht es für den Stürmer nun wieder zurück zum VfL Wolfsburg.

"Max Kruse hat über Union den Weg zurück in die Bundesliga gefunden und uns mit seiner Erfahrung, seinen Fähigkeiten und nicht zuletzt seinen Toren sehr geholfen. Sein Abschied trifft uns unerwartet und es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, diesen Verlust sportlich zu kompensieren", so Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Auf der Homepage von Union Berlin wendet sich Max Kruse noch einmal an die Fans des Vereins. "Ich bin vor anderthalb Jahren nach Berlin gekommen, weil ich zu diesem Verein - dem 1.FC Union Berlin - wollte. Das hatte bei meinem damaligen Wechsel auch kaum einer verstanden oder geglaubt", heißt es dort. "Ich habe hier immer alles so gut ich kann gegeben und bin auch sehr stolz und froh, wo wir jetzt in der Tabelle stehen." Max Kruse verlässt Union nach insgesamt 45 Pflichtspielen, in denen er 19 Tore erzielte und 12 weitere vorbereitete.