Uli Hoeneß scheint an diesem Sonntag groß in Form zu sein. Der Bayern Ehrenpäsident hat gleich an mehreren Fronten Mitteilungsbedarf - kein Wunder, er ist ja auch im "Doppelpass" des Senders Sport1 zu Gast. Dort sprach Hoeneß etwa über den Vertragspoker mit David Alaba, der sich unerwartet in die Länge zieht. Noch immer ist nicht klar, ob der Abwehrspieler denn in München bleibt oder ob er nach England oder Spanien wechselt.

Hoeneß sieht den Berater des österreichischen Nationalspielers als das größte Problem. "Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater", sagte er über Pini Zahavi. Von dem 77-Jährigen lasse sich insbesondere Alabas Vater beeinflussen, behauptete Hoeneß: "Es geht wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. David ist ja schon beim besten Verein der Welt."

Am Ende hoffe er, dass sich der 29-jährige Alaba durchsetze und die Entscheidung über seine Zukunft selbst treffe, meinte Hoeneß. Alabas Vertrag beim Champions-League-Sieger läuft am 30. Juni 2021 aus. Er könnte dann ablösefrei wechseln. Angeblich fordert sein Berater ein zweistelliges Jahresgehalt um die 20 Millionen Euro.

Alaba fordert um die 20 Millionen

"Wir hoffen alle, dass David bleibt", sagte Hoeneß. Er habe auch persönlich mit Alaba in den vergangenen Wochen ein Gespräch geführt. Unter Trainer Hansi Flick ist der frühere Außenverteidiger beim Triple-Gewinner zum anerkannten Abwehrchef aufgestiegen.

Und noch ein anderes Thema beschäftigt den langjährigen Bayern-Macher: Die möglicherweise ausbleibende Rückkehr der Fans in Fußballstadien. Hoeneß blickt in der Corona-Krise gespannt und besorgt zugleich auf die langsam geplante neue Normalität. "Meine größte Sorge ist, ob die Leute auch alle wieder kommen, oder ob sie ängstlich sind", erklärte er hinsichtlich wieder nahezu ausverkaufter Stadien.

"Wenn in ein Stadion für 70 000 Zuschauer 20 000 kommen, ist das kein Problem", begründete Hoeneß seine Skepsis. Aber wenn in die 75 000 Fans fassende Münchner Allianz Arena wieder 60 000 Besucher dürften, müsse man erstmal abwarten, ob das auch angenommen werde, solange es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe. Mittel- oder langfristig könnte der Fußball darunter leiden, befürchtet Hoeneß.

Er rechnet damit, dass die Politik in der neuen Bundesliga-Saison nach und nach Zuschauer wieder zulassen wird. "Der FC Bayern ist gut vorbereitet auf den Tag X", versicherte Hoeneß. Dass der Liga-Konkurrent RB Leipzig zum Bundesligastart schon wieder vor 8500 Zuschauern spielen darf, während in München am kommenden Freitag beim Eröffnungsspiel gegen den FC Schalke 04 noch keine Fans zugelassen sind, stellt für Hoeneß keine Wettbewerbsverzerrung dar: "Das ist halt ein Fakt. In Sachsen gibt es kaum Infektionen, in Bayern gibt es mehr. Das wird sich ausgleichen", glaubt Hoeneß.