Liverpool in der Premier League

Von Jonas Beckenkamp

Die Sprache des Fußballs kennt keine Grenzen und deshalb fanden auch Jürgen Klopp und Marcelo Bielsa, den sie in seiner Heimat Argentinien "el Loco" (den Verrückten) nennen, an diesem Samstagabend schnell zueinander. Vor der Partie zum Premier-League-Start zwischen Klopps FC Liverpool und Bielsas Leeds United tauschten beide ein paar Freundlichkeiten aus - dabei heißt es über Bielsa, dass er kaum Englisch spricht. Klopp hatte sich dennoch explizit gefreut, den mitunter kauzigen Fußballweisen aus Rosario kennenzulernen.

Noch mehr dürfte er sich am Ende aber gefreut haben, dass ihn dieser Bielsa mit seiner Aufsteigerelf nicht noch mehr geärgert hat, als es beim chaotischen 4:3 (3:2) ohnehin der Fall war. "Was für ein Spiel, was für ein Gegner, ein echtes Spektakel," fasste es Klopp zusammen. Noch ruckelt und knarzt es bei Liverpool, das blieb als prägende Erkenntnis eines Spiels mit zahlreichen Wendungen und reichlich Slapstick hängen.

Dass es für die "Reds" keinen Fehlstart zum Auftakt gab, lag letztlich am groß aufspielenden Mohamed Salah, der mit zwei Elfmetern und einem sehenswerten Winkelschuss drei Treffer fabrizierte. Das vierte Liverpooler Tor besorgte Virgil van Dijk wie so oft per Torpedokopfball nach einer Ecke - doch dazwischen half ausgerechnet der aus Freiburg nach Leeds gewechselte deutsche Nationalspieler Robin Koch ordentlich mit, Klopps Tag zu retten.

Koch, immerhin um die 13 Millionen Euro teuer und als solider Defensiv-Vertreter bekannt, verbrachte sein Debüt auf der Insel weitgehend unglücklich. Erst verursachte er früh einen klaren Handelfmeter, dann ließ er van Dijk beim Kopfball freizügig gewähren. So wird sich später wohl keiner daran erinnern, dass Leeds ohne allzu viele Bekanntheiten auf dem Feld ziemlich beeindruckend mithielt.

Die Gäste überzeugten mit Offensivmut und glichen dreimal durch Treffer von Jack Harrison (12.), Patrick Bamford (30.) und Mateusz Klich (66.) aus. Wären in Anfield Zuschauer zugegeben gewesen, sie hätten sich wohl verwundert die Augen gerieben, ob der Widerspenstigkeit der "Whites". Sie bewiesen nämlich, dass sie zurecht nach 16 Jahren Unterklassigkeit wieder in die Premier League zurückgekehrt sind.

Auch Klopp, dessen Kommandos laut durch die Arena hallten, rang der Auftritt Anerkennung ab: "Super, gegen einen so aufopferungsvoll und komplett anders verteidigenden Gegner Fußball zu spielen." Bielsa hatte Leeds eine giftige Pressingtaktik verpasst, mit der Liverpool Probleme hatte. Plus mal Plus ergibt dann manchmal Doppelplus im Fußball, sprich: reichlich Torszenen.

So sei es am ersten Spieltag mit reichlich Rost im Getriebe für sein Team "auch nicht einfach" gewesen, bemerkte Klopp erleichtert. Und die Abstimmungs-Schwierigkeiten hinten drin? Eine Frage der Übung, nachdem viele seiner Jungs zuletzt bei Länderspielreisen unterwegs waren, erklärte Klopp. "Verteidigen ist halt nicht wie Radfahren, das man einmal erlernt und dann beherrscht. Man muss es immer wieder neu zusammen angehen."