Am 10. Januar 2024 begann in Düsseldorf die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Der Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen.

Von Marko Zotschew

Auftakt in Düsseldorf, Finale in Köln: Seit dem 10. Januar läuft die Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. 24 Teams kämpfen zweieinhalb Wochen lang um den EM-Titel, der zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland vergeben wird.

Nach zwei Auftaktsiegen gegen die Schweiz und Nordmazedonien hat die deutsche Nationalmannschaft das dritte Gruppenspiel gegen Frankreich verloren. Im ersten Hauptrundenspiel trifft Deutschland am Donnerstag um 20.30 Uhr auf Island, das ZDF überträgt die Partie live im TV.

Alle Termine und Spielpaarungen finden Sie in diesem Spielplan zur Handball-EM 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern, Ergebnissen und Tabellen.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Das Eröffnungsspiel der Handball-EM in Düsseldorf gewann das DHB-Team gegen die Schweiz vor einer Rekordkulisse mit 27:14. Nach dem zweiten Sieg gegen Nordmazedonien hat die deutsche Nationalmannschaft das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich verloren und startet mit null Punkten in die Hauptrunde. Schwerster Gegner werden vermutlich die Kroaten sein, gegen die das DHB-Team am letzten Spieltag antreten wird.

Spielplan der Handball-EM 2024

Gruppen der Handball-EM 2024

Spielorte der Handball-EM 2024

In sechs Städten wird die Handball-EM 2024 in Deutschland ausgetragen. Düsseldorf nimmt dabei eine Sonderrolle ein: Denn in der Rheinmetropole fanden nur die zwei ersten Spiele der EM statt - diese allerdings in der Merkur Spiel-Arena, dem Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf.

Die Vorrundenpartien fanden in Berlin, Mannheim und München statt. Hamburg und Köln tragen die Hauptrundenspiele aus, in der Kölner Lanxess Arena finden zudem auch die Finalspiele statt. Nach der erfolgreich überstandenen Vorrunde in Berlin zieht die deutsche Nationalmannschaft für die Hauptrunde nach Köln um, wo das DHB-Team bis zu einem möglichen Finale bleiben würde. Die Spielorte der Handball-EM 2024 sind:

Berlin: Mercedes-Benz-Arena (14 800 Plätze), Vorrunde Gruppe A und D

(14 800 Plätze), Vorrunde Gruppe A und D Düsseldorf: Merkur Spiel-Arena (ca. 50 000 Plätze), 2 Spiele Gruppe A

(ca. 50 000 Plätze), 2 Spiele Gruppe A Hamburg: Barclays Arena (13 300 Plätze), Hauptrunde Gruppe II

(13 300 Plätze), Hauptrunde Gruppe II Köln: Lanxess Arena (19 750 Plätze), Hauptrunde Gruppe I und Finalspiele

(19 750 Plätze), Hauptrunde Gruppe I und Finalspiele Mannheim: SAP Arena (13 200 Plätze), Vorrunde Gruppe B und E

(13 200 Plätze), Vorrunde Gruppe B und E München: Olympiahalle (12 000 Plätze), Vorrunde Gruppe C und F

Modus der Handball-EM 2024

Bei der Handball-Europameisterschaft treten in der Vorrunde 24 Mannschaften in sechs Vierergruppen an. Die beiden Gruppenersten erreichen die Hauptrunde, in der sie zwar auch in der gleichen Gruppe stehen, dort aber nicht mehr gegeneinander spielen, sondern ihr Ergebnis und die Punkte aus dem direkten Vergleich der Vorrunde mitnehmen.

Die Hauptrunde besteht aus zwei Sechsergruppen, in der jede Mannschaft vier Spiele bestreitet. Die beiden Gruppenersten erreichen schließlich das Halbfinale in Köln. Neben dem Finale gibt es zudem ein Spiel um Platz drei und ein Spiel um Platz fünf

Kader der deutschen Nationalmannschaft

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce) Rückraum: Kai Häfner (TVB Stuttgart), Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Christoph Steinert (HC Erlangen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC Magdeburg)

Kai Häfner (TVB Stuttgart), Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Christoph Steinert (HC Erlangen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC Magdeburg) Außen: Rune Dahmke (THW Kiel), Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rune Dahmke (THW Kiel), Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Mertens (SC Magdeburg) Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Die Handball-EM im TV

Die Übertragungsrechte für die Handball-EM 2024 haben sich ARD und ZDF gesichert. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind somit frei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im Livestream verfügbar.