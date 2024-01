Die Rekord-Europameisterschaft in Deutschland hat in Frankreich einen würdigen neuen Champion gefunden. Nach dem Zuschauer-Weltrekord mit mehr als 53 000 Zuschauern und mehr als einer Million Fans in den Hallen - mehr Menschen hat eine EM noch nie in die Arenen gelockt - gewann Frankreich ein hochklassiges und packendes Finale gegen Dänemark 33:31 nach Verlängerung.