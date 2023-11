Schweden will 2024 in Deutschland seinen EM-Titel verteidigen. Vor zwei Jahren wurden die Skandinavier zum fünften Mal Europameister.

Am 10. Januar 2024 beginnt in Düsseldorf die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Der Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen.

Von Marko Zotschew

Auftakt in Düsseldorf, Finale in Köln: Am 10. Januar beginnt die Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. 24 Teams kämpfen zweieinhalb Wochen lang um den EM-Titel, der zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland vergeben wird.

Alle Termine und Spielpaarungen finden Sie in diesem Spielplan zur Handball-EM 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern, Ergebnissen und Tabellen.

Gruppen der Handball-EM 2024

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Das Eröffnungsspiel der Handball-EM in Düsseldorf bestreitet das DHB-Team als Favorit gegen die Schweiz. Mit Vize-Weltmeister Frankreich hat die Nationalmannschaft in der Vorrunde einen schweren Brocken erwischt und wird mit dem dreimaligen Europameister am letzten Spieltag womöglich um den Gruppensieg kämpfen.

10.1.2024, 20:45 Uhr in Düsseldorf: Deutschland - Schweiz

- Schweiz 14.1.2024, 20:30 Uhr in Berlin: Nordmazedonien - Deutschland

16.1.2024, 20:30 Uhr in Berlin: Frankreich - Deutschland

Spielplan der Handball-EM 2024

Spielorte der Handball-EM 2024

In sechs Städten wird die Handball-EM 2024 in Deutschland ausgetragen. Düsseldorf nimmt dabei eine Sonderrolle ein: Denn in der Rheinmetropole finden nur die zwei ersten Spiele der EM statt - diese allerdings in der Merkur Spiel-Arena, dem Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf. Mit einer Kapazität von etwa 50 000 Plätzen würde es bei ausverkauftem Haus einen neuen Zuschauer-Weltrekord im Handball geben.

Die Vorrundenpartien finden in Berlin, Mannheim und München statt. Hamburg und Köln tragen die Hauptrundenspiele aus, in der Kölner Lanxess Arena finden zudem auch die Finalspiele statt. Sollte Deutschland nach der Vorrunde in Berlin die Hauptrunde erreichen, würde die Nationalmannschaft bis zu einem möglichen Finale ihre Spiele nur noch in Köln absolvieren. Die Spielorte der Handball-EM 2024 sind:

Berlin: Mercedes-Benz-Arena (14 800 Plätze), Vorrunde Gruppe A und D

(14 800 Plätze), Vorrunde Gruppe A und D Düsseldorf: Merkur Spiel-Arena (ca. 50 000 Plätze), 2 Spiele Gruppe A

(ca. 50 000 Plätze), 2 Spiele Gruppe A Hamburg: Barclays Arena (13 300 Plätze), Hauptrunde Gruppe II

(13 300 Plätze), Hauptrunde Gruppe II Köln: Lanxess Arena (19 750 Plätze), Hauptrunde Gruppe I und Finalspiele

(19 750 Plätze), Hauptrunde Gruppe I und Finalspiele Mannheim: SAP Arena (13 200 Plätze), Vorrunde Gruppe B und E

(13 200 Plätze), Vorrunde Gruppe B und E München: Olympiahalle (12 000 Plätze), Vorrunde Gruppe C und F

Modus der Handball-EM 2024

Bei der Handball-Europameisterschaft treten in der Vorrunde 24 Mannschaften in sechs Vierergruppen an. Die beiden Gruppenersten erreichen die Hauptrunde, in der sie zwar auch in der gleichen Gruppe stehen, dort aber nicht mehr gegeneinander spielen, sondern ihr Ergebnis und die Punkte aus dem direkten Vergleich der Vorrunde mitnehmen.

Die Hauptrunde besteht aus zwei Sechsergruppen, in der jede Mannschaft vier Spiele bestreitet. Die beiden Gruppenersten erreichen schließlich das Halbfinale in Köln. Neben dem Finale gibt es zudem ein Spiel um Platz drei und ein Spiel um Platz fünf.

Die Handball-EM im TV

Die Übertragungsrechte für die Handball-EM 2024 haben sich ARD und ZDF gesichert. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind somit frei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im Livestream verfügbar.