Von Martin Schneider, Doha

Die Frage nach den Emotionen brachte Aliou Cissé in Verlegenheit. Ein Reporter wollte nach dem Spiel gegen Ecuador wissen, ob man die Bedeutung dieses 2:1-Sieges im dritten Gruppenspiel auch daran ablesen könne, dass er, der Trainer, sich nach dem zweiten Treffer so exzessiv gefreut habe. Normalerweise sei er ja für ausgelassenes Jubeln nicht bekannt. Cissé lächelte unsicher. "Es war sehr wichtig für uns", sagte Cissé fast entschuldigend. "Fußball ist ein emotionales Spiel."

An diesem Sonntag trifft Senegal auf England im WM-Achtelfinale, die Westafrikaner sind Außenseiter, klar. Schon der Einzug in die K.o.-Runde ist ein Erfolg, aber auf keinen Fall Zufall, und das hat sehr viel mit ihrem auf vielen Ebenen ungewöhnlichen Trainer zu tun. "Er ist ein Löwe. Und wenn er zu uns spricht, ist er auch wie ein Löwe", sagt Mittelfeldspieler Pape Gueye über seinen Trainer.

Wer Cissé zum ersten Mal sieht, sieht eine imposante Figur des Fußballs. Seine Stimme ist so tief, er würde jeden Barry-White-Song noch ein bisschen rauer singen, überhaupt könnte Cissé auch seinem Outfit nach Musiker sein, allerdings eher Rapper. Am Spielfeldrand steht er in einem grauen Jogger, Hose und Hoodie, schwarze Kappe, weiße Sneaker, manchmal trägt er eine Designer-Brille. Modekolumnen bei der WM bewerten seinen Style als "roaring success". Mit seinen Rastas sieht der Trainer der "Löwen von Teranga" auch noch aus wie der Oberlöwe.

Seinem extrovertierten Outfit steht sein Charakter gegenüber und oft geben Spitznamen ja einen guten Hinweis darauf, wie jemand so ist. In der Heimat nannte der Staatspräsident Cissé "den Taktiker", seine Spieler riefen ihn mal scherzhaft "Jammeh" nach dem langjährigen Präsidenten des Nachbarlandes Gambia. Der galt als streng. Die drei Attribute, die am häufigsten genannt werden, um ihn zu beschreiben, sind Disziplin, Arbeit und Zusammenhalt. Cissé lebt sie so sehr, dass Fragen kommen, wenn er sich über das Tor, das Senegal ins WM-Achtelfinale bringt, ausnahmsweise mal freut.

Cissé verliert zwölf Familienmitglieder bei einem Bootsunglück

Cissé ist einer der wenigen WM-Trainer, die in Afrika geboren wurden, wobei er es selbst nicht mag, wenn man ihn darauf anspricht. Es klinge so, als könnten Afrikaner keine Trainer sein, sagt er dann sinngemäß. Was aber nicht zu leugnen ist, ist, dass Cissé eine besondere und hochemotionale Bindung zu seinem Land hat - und das liegt auch an einem Bootsunglück.

Im September 2002 sank die Joola, das einzige Fährschiff, das den Norden Senegals mit dem Süden verbindet. 1863 Menschen starben nach offiziellen Angaben, dabei war das Boot überhaupt nur für ungefähr 500 Passagiere zugelassen, das Unglück gilt als das drittgrößte der zivilen Schiffsfahrt nach dem Zweiten Weltkrieg, "Afrikas Titanic" heißt die Joola heute. Als Grund für die Havarie gilt heute die schlechte Wartung durch den Staat. Der Untergang war eine nationale Katastrophe, damals hatte Senegal etwas mehr als zehn Millionen Einwohner, fast jeder kannte jemanden, der direkt betroffen war. Und unter den Toten waren zwölf Familienmitglieder von Cissé, Tanten, Onkel, Neffen.

Cissé spielte damals in Birmingham und erzählte seinen Mannschaftskameraden nichts davon. Er ging zum Training, zum Spiel, lächelte, ließ sich nichts anmerken. "Ich wollte die Gruppe vor meinen Gefühlen schützen", sagte er später dazu. "Ich wäre nicht zu diesem Klub gewechselt, wenn es mir nichts bedeuten würde, wenn ich nicht immer alles geben würde." Birmingham gewann mit ihm auf dem Platz gegen West Ham. Als die Fans in Birmingham hörten, was ihr Spieler getan hat und durchmacht, startete eine Welle der Solidarität für Cissé, viele beteiligten sich an Spendenaktionen.

Vor Kurzem sprach Cissé erstmals lange und öffentlich über das Unglück im Interview mit BBC Africa. Er sagte, der Grund sei, dass das Unglück nicht in Vergessenheit gerät. "Ich habe die Joola geliebt, ich kannte sie in- und auswendig", sagt Cissé. Er wisse gar nicht mehr, wie oft er selbst mit ihr gefahren sei. "Ich hätte auch auf dem Boot sein können", sagt er. Cissé fordert, dass das Schiff endlich geborgen wird - nach zwanzig Jahren liegt es immer noch auf dem Grund des Ozeans.

Senegal spielt unter Cissé wie ein Spitzenteam

2015 wurde Cissé Senegals Nationaltrainer, 2018, bei der WM in Russland, scheiterte seine Mannschaft nur aufgrund der Fair-Play-Wertung an den Japanern am Einzug ins Achtelfinale. 2019 verlor er das Finale des Afrika-Cups gegen Algerien. Der Wettbewerb hat in Afrika extrem hohe Bedeutung und für Cissé persönlich eine noch höhere. Denn 2002 verlor seine Mannschaft mit ihm als Kapitän das Finale gegen Kamerun - Cissé verschoss den entscheidenden Elfmeter. Ein Schicksal übrigens, das er mit Gareth Southgate, seinem Gegner am heutigen Sonntag, teilt - der verschoss bei der EM 1996 gegen Deutschland.

Im Gegensatz zu zu Southgate hat Cissé den Fluch aber besiegt: Dieses Jahr gewann seine Mannschaft gegen Ägypten im Elfmeterschießen. Und Stichwort Disziplin: Als seine Spieler ihn nach dem Schlusspfiff hochwarfen, behielt Cissé seine FFP2-Maske an. Die Bilder, wie Cissé später mit dem Pokal in der Hand auf dem Dach eines Busses durch Dakar fährt, sind ikonisch.

Dass seine Mannschaft in Finals einzieht und gewinnt, liegt auch nicht nur daran, dass in Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly (beide Chelsea) oder Sadio Mané (FC Bayern) internationale Spitzenspieler Senegalesen sind. Unter Cissé spielen die Löwen wie ein Spitzenteam, sie haben einen Plan mit und ohne Ball, können auf unterschiedliche Spielsituationen reagieren, was man unter anderem daran sieht, dass Senegal auch ohne Mané das Achtelfinale erreichte. Der hatte sich kurz vor der WM verletzt.

Das WM-Viertelfinale hat Senegal erst ein einziges Mal erreicht. 2002 schlug die Mannschaft die alte Kolonialmacht Frankreich im Eröffnungsspiel, besiegte im Achtelfinale Schweden, scheiterte erst an der Türkei. Kapitän der Mannschaft war Aliou Cissé.