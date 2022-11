Von Javier Cáceres, al-Chaur

Allmählich drängt sich die Frage auf, wie es Kevin De Bruyne geht. Denn das Podium des diesjährigen Ballon d'Or scheint einigermaßen verwünscht gewesen zu sein: Noch ehe die Weltmeisterschaft in Katar am Sonntag begonnen hatte, war die größte Fußballbühne des Jahres um zwei seiner größten Künstler beraubt: Am Samstag meldete sich der Franzose Karim Benzema ab, und damit der Gewinner des diesjährigen Preises für den besten Fußballer des Jahres. 48 Stunden zuvor hatte der Senegalese Sadio Mané vom FC Bayern absagen müssen - und damit der Zweitplatzierte der gleichen Jury-Wahl. Um De Bruyne musste man sich deshalb Sorgen machen, weil der Belgier von Manchester City bei der Wahl auf dem dritten Platz gelandet war.

Die Nachricht vom Aus Benzemas, sie kam am Samstagabend, nach dem ersten Training der Franzosen auf katarischem Boden. Benzema hatte sich in den vergangenen Wochen einzig auf die Reise nach Katar konzentriert, dafür sogar neun Spiele mit seinem Klub Real Madrid ausfallen lassen, weil seit Mitte Oktober die Muskeln matt waren. Sein letzter Startelfeinsatz datierte vom 19. Oktober. Wie Frankreichs Trainer Didier Deschamps am Sonntag mitteilte, sei bei Benzema nicht etwa die alte Blessur neu aufgebrochen. Benzema habe sich vielmehr beim Training eine neue Muskelverletzung zugezogen. "So etwas passiert", sagte Deschamps. Benzema meldete sich auf einem sozialen Netzwerk zu Wort. "Ich habe in meinem ganzen Leben nicht aufgegeben. Aber heute Nacht habe ich an die Mannschaft denken müssen, wie ich es immer getan habe...", schrieb der Franzose.

Jedoch: Während Benzemas "Schicksal" (L'Équipe) in diversen Medien größere Verzweiflung hervorrief - "La catastrophe", schrieb die vornehme Zeitung Le Figaro -, dürfte sich die Bestürztheit im Quartier der Franzosen in Grenzen gehalten haben. Eher ist möglich, dass der eine oder andere Kastagnetten auspackte und vor Freude steppte. "Ich bin extrem traurig für Karim, diese WM war für ihn ein großes Ziel", sagte freilich Frankreichs Trainer Deschamps. Das wiederum darf man für bare Münze nehmen. Benzema wird am Tag nach dem Finale der WM 35 Jahre alt. Die WM in Katar war mithin seine voraussichtlich letzte Chance, den Weltmeistertitel zu gewinnen - und in das Pantheon des französischen Fußballs aufgenommen zu werden, sich in eine Reihe mit Michel Platini und Zinédine Zidane zu stellen.

Bei der WM 2018, als Frankreich im Finale von Moskau die Kroaten besiegte und den zweiten Titel in der Geschichte der Équipe de France sicherte, war Benzema nicht dabei. Seinerzeit war die berühmte "Sextape-Affäre" von 2015, wegen der Real Madrids Vorzeigestürmer zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde, noch lange nicht ausgestanden.

Das Verhältnis zwischen Benzema und Mbappé gilt als kompliziert

Sie kreiste um eine Video-Aufzeichnung von kopulativen Handlungen des Nationalspielers Mathieu Valbuena mit einer Partnerin. Das "Sextape" war in die Hände der Freunde von Benzema gelangt. Und der befand, dass es eine gute Idee wäre, sich als Mittler zwischen Erpressern und Valbuena zu betätigen. Als Freundschaftsdienst für Valbuena, wie Benzema meinte. Ein französisches Gericht verknackte ihn dennoch - Mitte 2022 verzichtete Benzema auf einen Einspruch gegen das Urteil.

Zu diesem Zeitpunkt war schon ein Jahr vergangen, seit Deschamps Benzema begnadigt hatte. Das geschah zwar unter dem Gegrummel diverser Führungskräfte im Team, die Benzemas Gruppenkompatibilität dadurch infrage gestellt sahen, dass er einen Teamkollegen, nun ja, hintergangen hatte. Der ganz große Frost galt nach dem Nations-League-Turnier von 2021 zwar als überwunden. Aber wie groß die Vorbehalte gegenüber Benzema noch immer waren, zeigte sich auch daran, dass ihm die Kapitänsbinde verweigert blieb.

Zuletzt gab es dann neue Irritationen - als Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain blieb und den Wechsel zu Real Madrid und Benzema ausschloss. Benzema hatte sich im Namen von Madrids Klubchef Florentino Pérez bei Mbappé für einen Wechsel eingesetzt - und empfand Mbappés Verbleib wohl als Wortbruch. Auf seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte er nach der Mbappé-Entscheidung ein Foto des US-Rappers Tupac Shakur; und Mabppé nahm das so persönlich, das es hieß, Mbappé und Benzema müssten in Paartherapie. Tupac war das Opfer eines Verrats enger Freude geworden - und wurde 1996 erschossen.

Doch nicht nur atmosphärisch, auch sportlich dürften sich die Franzosen eines Problems entledigt haben. So großartig Benzema in der vergangenen Saison gespielt hatte - seine aktuelle Form war eine große Unbekannte. Die Ausfälle der Mittelfeldspieler N'Golo Kanté und Paul Pogba dürften die Franzosen weit heftiger getroffen haben, denn im Sturm wird die Qual der Wahl für Trainer Deschamps eher geringer - trotz des Ausfalls von Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Womöglich lassen sich die Bewegungen von Olivier Giroud, Antoine Griezmann und Mbappé ohne Benzema etwas einfacher koordinieren als mit ihm; überdies stehen Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) und Nachrücker Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) zur Verfügung. So oder so: Der Ausfall von Benzema für Frankreich wiegt weit weniger schwer als das Aus von Sadio Mané für das Team des Senegal, das bereits am Montag sein erstes WM-Spiel austrägt, gegen die Niederlande. Und Kevin De Bruyne? Ihm geht es vorerst gut.