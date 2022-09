Für Lothar Matthäus ist die WM-Werbung eine gewohnte Übung: 2018 lächelte der Rekordnationalspieler mit Fifa-Boss Gianni Infantino und Kreml-Chef Wladimir Putin (v.l.) in Moskau für das Turnier in Russland.

Von Thomas Kistner

Keine neun Wochen mehr bis zum Eröffnungsspiel der nächsten Weltmeisterschaft: In Katar wartet das umstrittenste Fußballevent seit Jahrzehnten. Kritik kommt aus allen Richtungen, doch das Emirat errichtet Schutzwall um Schutzwall dagegen - jetzt auch einen aus globalen Fußballgrößen! Sie trommeln jetzt als sogenannte "WM-Botschafter" für das Land am Golf. Der Brasilianer Cafú, der Kameruner Samuel Eto'o, Barcelona-Trainer Xavi Hernández, der Niederländer Ronald de Boer, der Australier Tim Cahill. Der Deutsche Lothar Matthäus ist auch mit an Bord, wobei man nicht so ganz genau weiß, wie. Und der lange Zeit begehrteste aller Kicker-Posterboys: David Beckham.