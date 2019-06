22. Juni 2019, 19:55 Uhr DFB-Elf bei der WM Wuchtig und unhaltbar ins Viertelfinale

Die deutschen Fußballerinnen besiegen Nigeria 3:0 (2:0) und erreichen das WM-Viertelfinale.

Alexandra Popp gelingt in ihrem 100. Länderspiel der Führungstreffer. Auch Sara Däbritz und Lea Schüller treffen ins Tor der Nigerianerinnen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir sind total happy."

Von Anna Dreher , Grenoble

Noch bevor irgendein Ergebnis feststand, war klar, dass es zumindest für eine Spielerin ein besonderer Tag werden würde. Alexandra Popp, Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft, stand wenig überraschend in der Startaufstellung. Und so feierte sie im Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ein besonderes Jubiläum: Es war ihr 100. Länderspiel. Popp bekam dazu eine besonders schöne Kulisse mit dem Stade des Alpes in Grenoble vor Alpenpanorama bei herrlichem Sommerwetter - und dann sorgte sie auch noch selbst dafür, dass wirklich alles stimmte an diesem Tag.

Als 20 Minuten vergangen waren, flog der Ball nach einer Ecke von Lina Magull wie an einer Schnur aufgezogen direkt auf den Kopf von Popp zu. Sie stand frei im Strafraum, ging etwas in die Knie und dann, zack, ein Jubiläumstor, ihr 48. insgesamt. Es war der Auftakt zum ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg, der Auftakt zum Einzug ins Viertelfinale.

Passend zu dieser WM meldete sich noch der Videoassistent, es dauerte, bis die japanische Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita den Anstoß frei gab, aber dann konnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lächelnd doch noch die Faust ballen. Später erklärte sie zufrieden: "Es ist schön, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir sind total happy. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns immer wieder gegen Widerstände durchsetzen."

Auch Popp konstatierte im ZDF: "Ich bin glücklich. Wir waren souverän. So will ich meine Mannschaft sehen." Im Viertelfinale warten nun entweder die starken Schwedinnen oder Kanadierinnen.

Zweimal melden sich die Videoassistenten

Die Bundestrainerin war ihrer Linie treu geblieben und veränderte, wie auch in allen drei Gruppenspielen gegen China (1:0), Spanien (1:0) und Südafrika (4:0) ihre Aufstellung - dieses Mal aber nur auf einer Position. Statt Klara Bühl durfte dieses Mal Lea Schüller in der Offensive beginnen. Zur Pause wechselte sie für Verena Schweers in der Viererkette Carolin Simon ein, für Melanie Leupolz kam Bühl; in der 69. Minute ging Lina Magull raus und Lena Oberdorf rein. Die Positionen wurden flexibel getauscht, wie schon in der Vorrunde.

Zum zweiten Treffer führte das nicht, da profitierte Deutschland vom Videoassistenten, der sich in der 24. Minute eine Szene genauer anschaute: Magull war im Strafraum dabei, sich den Ball vor einem Pass besser zurecht zu legen, als sie von der heraneilenden Evelyn Nwabuoko voll am Knie getroffen wurde. Den Elfmeter verwandelte Sara Däbritz stark ins rechte Eck (27.). Nigeria war zu Beginn des Spiels vors deutsche Tor gekommen, wirklich gefährlich aber wurde die Mannschaft des schwedischen Trainers Thomas Dennerby nicht. Was auch daran lag, dass Nigerias bekannteste Spielerin Asisat Oshoala (FC Barcelona) mit muskulären Problemen aussetzen musste.