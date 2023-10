Nach massiver Kritik sind die Verantwortlichen der Europäischen Fußball-Union offenbar zu einem Umdenken in der Russland-Frage gezwungen. Die umstrittene Entscheidung der Uefa zur Wiederzulassung russischer Juniorenteams liegt wegen des großen Widerstands vorerst auf Eis. Bei der Sitzung des Exekutivkomitees am Dienstag in Nyon sei das Thema zurückgezogen worden, "da keine technische Lösung gefunden werden konnte, um russischen Teams den Spielbetrieb zu ermöglichen", hieß es aus Uefa-Kreisen.