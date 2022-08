Da kommt noch was

Herausragend in der deutschen Defensive: Lena Oberdorf wurde als beste junge Spielerin der EM ausgezeichnet.

Deutschland hat das EM-Finale verloren - mit einigen Spielerinnen, die in diesem Jahrtausend geboren wurden. Wie reif sie schon auftreten, zeigt das große Potenzial dieses Teams.

Kommentar von Anna Dreher, London

So ein verpasster Titel ist immer auch eine Frage der Perspektive. Ist da gerade eine Chance an einem vorbeigezogen, die nicht wiederkommt? Oder das nächste Finale schon in Sichtweite? Mit absoluter Sicherheit kann auch das deutsche Nationalteam keine Prognose abgeben, aber ein Gespür hat es bei der EM dann doch entwickelt, wie die Reise weitergehen könnte. Und auch dieses Gefühl half nach dem 1:2 gegen England dabei, mit der Enttäuschung umzugehen. "Diese EM ist auf unserem Weg ein wichtiger Baustein", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Es hat nicht ganz gereicht, aber das wird eher dazu führen, wieder den nächsten Schritt zu machen."