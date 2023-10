Frauen-Bundesliga:Wolfsburg bleibt an der Spitze

Dank Alexandra Popp haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vier Tage nach ihrem Champions League-Aus die erste Saisonniederlage in der Bundesliga gerade noch verhindert. Der deutsche Meisterschaftszweite von Chefcoach Tommy Stroot kam am Sonntag im Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu einem 2:2 (0:2). DFB-Kapitänin Popp erzielte in der hart umkämpften Partie erst in der 89. Minute den Ausgleich. Damit verteidigten die VfL-Frauen die Tabellenführung zwei Punkte vor dem Team des früheren Wolfsburger Trainers Stephan Lerch. Titelverteidiger FC Bayern München spielt erst am Abend bei Aufsteiger RB Leipzig.