Von Sebastian Fischer

Wer den abwegigen Gedanken hatte, Joshua Kimmich sei vielleicht noch ein bisschen in Urlaubsstimmung, der sah bei erster Gelegenheit das Gegenteil. Es war erst sein drittes Mannschaftstraining nach der Sommerpause nach der Europameisterschaft, es war außerdem eine öffentliche Einheit in der Münchner Arena als Saisoneröffnungsfeier für die Fans des FC Bayern. Doch Kimmich hat es in seinem Leben auf einem Fußballplatz wohl noch nie locker angehen lassen. Und so hörte man am Mittwoch über die Außenmikrofone des Bayerischen Rundfunks, wie er bei einer Übung den Verteidiger Josip Stanisic, 21, zurechtwies: "Komm weiter rein, Alter! Ich raste hier gleich aus, Mann. Du stehst drei Meter im Aus!"

Kimmich, daran besteht kein Zweifel, wird die Mannschaft des FC Bayern wieder führen in dieser Saison, die für den Rekordmeister mit Verspätung beginnt: Das ursprünglich an diesem Freitag geplante, wegen Corona-Fällen beim Gegner verschobene Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten Bremer SV findet nun erst am 25. August statt. Und Kimmich, 26, dürfte seine Rolle im Klub auch noch viele weitere Spielzeiten lang ausüben. Die Gespräche über eine Verlängerung seines derzeit bis 2023 gültigen Vertrages seien bei der Vereinsführung auf Wohlwollen gestoßen, heißt es. Und die Verbreitung dieser Meldung wiederum passt dem Klub gut in die Zeit.

"Der FC Bayern bietet seinen Spielern unheimlich viel. Das sollte jedem bewusst sein", hat der neue Vorstandschef Oliver Kahn gerade im Vereinsmagazin erklärt. "Natürlich weiß ich, dass Geld immer eine Rolle spielt", sagte er, aber es gehe auch darum, wie die Fans einen Spieler nach der Karriere in Erinnerung behalten. Es war ein Hinweis an die Debatten dieser Tage, die Vertragsgespräche mit Kimmichs Mittelfeld-Nebenmann Leon Goretzka zum Beispiel, die zwischendurch stockten und nun nach SZ-Informationen wieder geführt werden.

Sollte Kimmich, der anders als seine Kollegen die Vertragsgespräche selbst führt und nicht einem Berater überlässt, nun verlängern, angeblich bis 2026, dann bekäme er dafür wohl auch deutlich mehr Geld als vorher. Aber es wäre auch ein zusätzliches Argument für den Klub: Zum Kader der Zukunft gehört weiterhin Kimmich, das ist ein Grund für seine Kollegen, auch da zu bleiben.

Und der Kader der Gegenwart, mit dem Trainer Julian Nagelsmann nun noch eine Woche Zeit zur Eingewöhnung hat bis zum Bundesligastart in Mönchengladbach? "Wir haben eine gute Bande beieinander", sagte Kimmich ins Stadionmikrofon. Doch er hätte wohl nichts dagegen, wenn zu dieser Bande noch die eine oder andere Verstärkung hinzukommen könnte. Nicht nur im Mittelfeld, wo im Falle eines Verkaufs von Corentin Tolisso der Leipziger Marcel Sabitzer im Gespräch ist. Als Rechtsverteidiger wie zuletzt im Nationalteam, das ist kein Geheimnis, würde Kimmich in Zukunft nicht mehr so gerne aushelfen. Von dort aus kann man eine Mannschaft auch nicht so gut anführen.