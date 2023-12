Heim-EM nach 36 Jahren: Zum zweiten Mal nach 1988 findet wieder eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Auf die Fans warten 51 Spiele in zehn Städten : Los geht's am 14. Juni 2024 in München, einen Monat später, am 14. Juli, steigt in Berlin das EM-Finale.

Alle Termine, Paarungen und Ergebnisse finden Sie in diesem Spielplan zur Fußball-EM 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern, Ergebnissen und Tabellen.

Die Töpfe der EM-Auslosung

Am 2. Dezember um 18 Uhr (live im TV im ZDF und bei RTL) werden in der Hamburger Elbphilharmonie die sechs EM-Gruppen ausgelost. 21 Mannschaften sind bereits für die Euro 2024 qualifiziert, die letzten drei Teams werden in den Playoffs im März ausgespielt.

Lostopf 1 : Deutschland (Gastgeber), Belgien, England, Frankreich, Portugal, Spanien

: (Gastgeber), Belgien, England, Frankreich, Portugal, Spanien Lostopf 2 : Albanien, Dänemark, Österreich, Rumänien, Türkei, Ungarn

: Albanien, Dänemark, Österreich, Rumänien, Türkei, Ungarn Lostopf 3 : Kroatien, Niederlande, Schottland, Slowakei, Slowenien, Tschechien

: Kroatien, Niederlande, Schottland, Slowakei, Slowenien, Tschechien Lostopf 4: Italien (Titelverteidiger), Schweiz, Serbien, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C

Playoffs

Im März haben noch zwölf Teams die Möglichkeit, sich für die letzten drei Plätze bei der EM zu qualifizieren. In einem komplizierten Modus, festgelegt durch die Pfade der Uefa Nations League, hat sich folgender Spielplan ergeben:

Pfad A

21. März 2024: Polen - Estland

21. März 2024: Wales - Finnland

26. März 2024: Wales/Finnland - Polen/Estland

Pfad B

21. März 2024: Israel - Island

21. März 2024: Bosnien-Herzegowina - Ukraine

26. März 2024: Bosnien-Herzegowina/Ukraine - Israel/Island

Pfad C

21. März 2024: Georgien - Luxemburg

21. März 2024: Griechenland - Kasachstan

26. März 2024: Georgien/Luxemburg - Griechenland/Kasachstan

EM 2024: Gruppen in der Übersicht

Wenn am Samstagabend ausgelost wird, stehen auch die Gruppen fest. Deutschland ist als Gastgeber als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt (A1).

Gruppe A: Deutschland

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt das DFB-Team in Gruppe A an. Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni 2024 in München statt, die weiteren Vorrundenspiele sind in Stuttgart und Frankfurt.

Fr, 14.6. in München: Deutschland - A2

- A2 Mi, 19.6. in Stuttgart: Deutschland - A3

- A3 So, 23.6. in Frankfurt: A4 - Deutschland

EM-Spielplan in der Übersicht

1. Spieltag

Freitag, 14. Juni 2024, 21.00 Uhr: A1 - A2 in München

Samstag, 15. Juni 2024, Uhr: A3 - A4 in Köln

Samstag, 15. Juni 2024, Uhr: B1 - B2 in Berlin

Samstag, 15. Juni 2024, Uhr: B3 - B4 in Dortmund

Sonntag, 16. Juni 2024, Uhr: C1 - C2 in Stuttgart

Sonntag, 16. Juni 2024, Uhr: C3 - C4 in Gelsenkirchen

Sonntag, 16. Juni 2024, Uhr: D1 - D2 in Hamburg

Montag, 17. Juni 2024, Uhr: D3 - D4 in Düsseldorf

Montag, 17. Juni 2024, Uhr: E1 - E2 in Frankfurt

Montag, 17. Juni 2024, Uhr: E3 - E4 in München

Dienstag, 18. Juni 2024, Uhr: F1 - F2 in Dortmund

Dienstag, 18. Juni 2024, Uhr: F3 - F4 in Leipzig

2. Spieltag

Mittwoch, 19. Juni 2024, Uhr: A2 - A4 in Köln

Mittwoch, 19. Juni 2024, Uhr: A1 - A3 in Stuttgart

Mittwoch, 19. Juni 2024, Uhr: B2 - B4 in Hamburg

Donnerstag, 20. Juni 2024, Uhr: B1 - B3 in Gelsenkirchen

Donnerstag, 20. Juni 2024, Uhr: C2 - C4 in Frankfurt

Donnerstag, 20. Juni 2024, Uhr: C1 - C3 in München

Freitag, 21. Juni 2024, Uhr: D1 - D3 in Berlin

Freitag, 21. Juni 2024, Uhr: D2 - D4 in Leipzig

Freitag, 21. Juni 2024, Uhr: E2 - E4 in Düsseldorf

Samstag, 22. Juni 2024, Uhr: E1 - E3 in Köln

Samstag, 22. Juni 2024, Uhr: F1 - F3 in Dortmund

Samstag, 22. Juni 2024, Uhr: F2 - F4 in Hamburg

3. Spieltag

Sonntag, 23. Juni 2024, Uhr: A4 - A1 in Frankfurt

Sonntag, 23. Juni 2024, Uhr: A2 - A3 in Stuttgart

Montag, 24. Juni 2024, Uhr: B2 - B3 in Leipzig

Montag, 24. Juni 2024, Uhr: B4 - B1 in Düsseldorf

Dienstag, 25. Juni 2024, Uhr: C4 - C1 in Köln

Dienstag, 25. Juni 2024, Uhr: C2 - C3 in München

Dienstag, 25. Juni 2024, Uhr: D2 - D3 in Berlin

Dienstag, 25. Juni 2024, Uhr: D4 - D1 in Dortmund

Mittwoch, 26. Juni 2024, Uhr: E2 - E3 in Frankfurt

Mittwoch, 26. Juni 2024, Uhr: E4 - E1 in Stuttgart

Mittwoch, 26. Juni 2024, Uhr: F2 - F3 in Gelsenkirchen

Mittwoch, 26. Juni 2024, Uhr: F4 - F1 in Hamburg

Achtelfinale

Samstag, 29. Juni 2024, Uhr: 1A - 2C in Dortmund (AF1)

Samstag, 29. Juni 2024, Uhr: 2A - 2B in Berlin (AF2)

Sonntag, 30. Juni 2024, Uhr: 1B - 3A/D/E/F in Köln (AF3)

Sonntag, 30. Juni 2024, Uhr: 1C - 3D/E/F in Gelsenkirchen (AF4)

Montag, 1. Juli 2024, Uhr: 1F - 3A/B/C in Frankfurt (AF5)

Montag, 1. Juli 2024, Uhr: 2D - 2E in Düsseldorf (AF6)

Dienstag, 2. Juli 2024, Uhr: 1E - 3A/B/C/D in München (AF7)

Dienstag, 2. Juli 2024, Uhr: 1D - 2F in Leipzig (AF8)

Viertelfinale

Freitag, 5. Juli 2024, Uhr: Sieger AF3 - Sieger AF1 in Stuttgart (VF1)

Freitag, 5. Juli 2024, Uhr: Sieger AF5 - Sieger AF6 in Hamburg (VF2)

Samstag, 6. Juli 2024, Uhr: Sieger AF7 - Sieger AF8 in Berlin (VF3)

Samstag, 6. Juli 2024, Uhr: Sieger AF4 - Sieger AF2 in Düsseldorf (VF4)

Halbfinale

Dienstag, 9. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger VF1 - Sieger VF2 in München (HF1)

Mittwoch, 10. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger VF3 - Sieger VF4 in Dortmund (HF2)

Finale

Sonntag, 14. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2

Die Fußball-EM 2024 im TV

Die Telekom hat sich die offiziellen Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2024 gesichert, damit können alle 51 EM-Spiele auf Magenta TV verfolgt werden. ARD und ZDF übertragen 34 Spiele im Free-TV, davon alle Partien der deutschen Nationalmannschaft.