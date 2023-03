Von Javier Cáceres, Manchester

Der Sieg hatte Spuren hinterlassen, und jeder in der Mixed Zone durfte es sehen. Denn siehe: Genau dorthin wurde Erling Braut Haaland - die Füße in Badeschlappen, den Oberkörper in einer Daunenjacke versteckt - für ein paar Minuten geschickt. Wie zum Beweis, dass Haaland tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut ist und kein Android. Woran man an diesem Abend ein paar Zweifel haben konnte, da Haaland nicht bloß eine ganze Partie und die Schlagzeilen eines 7:0- Champions-League-Sieges an sich riss. Sondern seinen Namen mit fünf Toren in 35 Minuten in diverse Rekordlisten eingetragen hatte.

Da also stand er in den Katakomben des Stadions von Manchester City, und siehe: Er hatte eine kleine Schramme am Knie. Kaum größer als der Nagel eines Daumens. Aber: Rot. Blutrot. In nicht zu leugnender Weise menschlich. Haaland hatte sich beim Jubeln verletzt, als er vor Freude über den Rasen geschlittert war. Ein ums andere Mal. Immer wieder. Unerbittlich. "Ich liebe diesen Wettbewerb, ich bin sehr stolz, Champions League zu spielen", sagte Haaland.

Die Rekorde? Ach ja: Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel, das war vor ihm nur einem gewissen Lionel Messi gelungen, als er noch beim FC Barcelona spielte (gegen Bayer Leverkusen, 2012), und dem vielleicht zu Unrecht vergessenen Brasilianer Luiz Adriano, als er 2014 noch bei Schachtjor Donezk gegen Bate Borisow spielte.

Rekorde, Rekorde, Rekorde: Haaland ist 22 Jahre alt - doch er wird bereits an Rang 23 der besten Königsklassenschützen geführt: Am Dienstag überholte er, weil er nun 33 Tore in 25 Spielen des wichtigsten Klubwettbewerbs der Welt erzielt hat, auf einen Streich Spieler wie Arjen Robben (31/110), Samuel Eto'o (30/78), Antoine Griezmann (30/85), Kakà (30/86), Paco Gento (30/89), Roy Makaay 829/71) oder Jean-Pierre Papin (28/37). Um mal nur einige zu nennen.

Noch mehr Rekorde gefällig? Seit er im Sommer zu City stieß, hat Haaland 39 Treffer erzielt, womit er den bisherige Rekordhalter der City Geschichte, Tommy Johnson selig, übertroffen hat: Er war in der Saison 1928/29 auf 38 Tore gekommen. Und: Haaland ist der jüngste Spieler, der die 30-Tore-Marke in der Champions League übertroffen hat; Kylian Mbappé von Paris Saint Germain ist, weil er seinerzeit 116 Tage älter war als Haaland am Dienstag, nur noch die Nummer 2. Und das Beste war: Es hätten wohl noch mehr sein können.

Guardiola wechselt Haaland aus - und rechtfertigt sich damit, dass er einen epochalen Fußballer noch hungern lassen möchte

Erstens, weil Haaland "das Gesetz der Anziehung auf seiner Seite" gehabt habe, wie Leipzigs Kapitän Willi Orban klagend einwarf: "Der war immer da, wo der Ball abgefallen ist", um im Zweifelsfall schnöde Tore zu erzielen, an die er sich hernach selbst nicht erinnern konnte. Die Treffer von Ilkay Gündogan (48. Minute) und erst recht von Kevin de Bruyne (90.+2) waren ohne Ausnahme schöner und spektakulärer als die von Abstauberkönig Haaland, der übrigens ein paar gute Chancen liegenließ.

Und zweitens, weil ihn sein Trainer Pep Guardiola nach gut einer Stunde vom Platz nahm, was nicht überall Verständnis hervorrief. Zu offensichtlich war, dass irgendeine kosmische Konstellation Haaland begünstigte. Auch Haaland war das bewusst, und er teilte das seinem Coach mit, als er ausgewechselt wurde. "Ich habe zu ihm gesagt, dass ich gern auch einen Hattrick in der zweiten Halbzeit erzielt hätte", sagte Haaland, der in der Tat einen Hattrick (und später auch den Spielball als Andenken) mitnahm, er hatte den 3:0-Halbzeitstand im Alleingang hergestellt.

Guardiola rechtfertigte sich damit, dass er einen epochalen Fußballer noch hungern lassen möchte. Als würde durch seine Adern nicht auch Unersättlichkeit fließen. "Wenn er diesen Meilenstein mit 22 Jahren erreicht hätte, würde sein Leben langweilig werden", sagte Guardiola, "nun hat er das Ziel, es in Zukunft zu erreichen." Es ließ sich am Dienstag kaum daran zweifeln, dass er es schaffen wird. Wohl auch nicht Leipzigs Trainer Marco Rose, der bloß an seine Äußerungen vom Vortag erinnerte, als er nicht glauben wollte, dass in England über Haaland debattiert werde. "Schickt ihn zu mir!", hatte Rose gesagt, was unfreiwillig ironisch aufgeladen war: Haaland gehörte einst Salzburg.

Detailansicht öffnen "Wenn der Schiri dann durch den Videobeweis entscheidet und auf dem Platz keine Macht mehr hat... so ist der Fußball halt geworden": Der Elfmeter nach vermeintlichem Handspiel von Benjamin Henrichs (links) war der Startschuss des Leipziger Desasters. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Und sonst? Ehrte Rose und den Rest der Leipziger Delegation, dass sie auf ein, zwei Begebenheiten der Partie kaum eingingen: die absolut indiskutablen Entscheidungen des Videoschiedsrichters, über die sie nur leise flüsternd klagten. "Wir waren heute chancenlos", man habe "richtig einen auf den Sack bekommen" und sei "nicht auf der Höhe" gewesen, so lautete die absolut zutreffende Präambel von Sportgeschäftsführer Max Eberl (und anderer Leipziger). Dann erklärte Eberl aber doch, dass vor allem das erste Tor von Haaland - ein angeblich von Verteidiger Benjamin Henrichs verursachter Handelfmeter - "ein Stück weit der Startschuss zu dem war, was passiert ist."

Und ja: Nach einem 0:7 lässt sich schlecht rumstänkern. Aber: Der Elfmeter gemahnte an die Debatten der vergangenen Tage, und eine ungeheuerliche Drift des Fußballs. "Es wusste keiner: Warum? Weshalb? Wieso?" der Schiedsrichter Slavko Vincic aus Slowenien vom seinen Videoassistenten, dem sog. VAR, an den TV-Screen beordert wurde, sagte Eberl.

Will jemand bei der Uefa dafür sorgen, dass Schiedsrichter durch künstliche Intelligenz ersetzt werden?

Diesmal begab es sich, dass Henrichs rücklings, ohne jede Sicht auf den Ball und also ohne Absicht angeköpfelt worden war. "Für mich war das kein Handelfmeter, der Ball verändert seine Flugkurve gar nicht, da darf der Schiedsrichter gar nicht in die Not gebracht werden, darüber zu entschieden", sagte Eberl. Dass es dennoch geschah, wirft objektiv Fragen auf. Denn aus den eklatanten VAR-Fehlentscheidungen gegen die DFB-Frauen im EM-Endspiel von Wembley 2022, dem Handspiel gegen den BVB beim FC Chelsea und nun also gegen RB Leipzig bei Manchester City lässt sich eine regelrechte Tendenz herauslesen. Oder will jemand bei der europäischen Fußballunion Uefa dafür sorgen, dass Schiedsrichter in Zukunft durch künstliche Intelligenz ersetzt werden? Werden die Kosten für echte Schiedsrichter zu hoch?

Viel schlimmer könnte es mit Bots als Referees nicht mehr werden: Henrichs erklärte, Schiedsrichter Vincic habe ihm sinngemäß erklärt, den Kopf in der Umkleide abgelegt zu haben. "Der Schiedsrichter meinte, er hat es auch nicht wirklich gesehen, aber ihm wurde es gesagt. Wenn der Schiri dann durch den Videobeweis entscheidet und auf dem Platz keine Macht mehr hat... so ist der Fußball halt geworden", sagte Henrichs. Die zweite Szene war ein Foul von Torwart Éderson an Konrad Laimer, das fast als Notbremse hätte durchgehen können: Der Schiedsrichter pfiff Foul - an Éderson. Der VAR griff nicht ein.

Doch auch Henrichs betonte, dass es sich eigentlich verbiete, über den Referee zu sprechen: "Wir sind aufgefressen worden", sagte er, ohne den Schlund zu erwähnen, in dem Leipzig verschwand: den Schlund des schaurig-faszinierend perfekten Erling Braut Haaland.