SV Werder Bremen:Der Werder-Weg, jetzt aber wirklich

Werder Bremen hat vom Europapokal geträumt und ist beim Abstieg aufgewacht. Im Klub bezeichnen sie ihr Jahr in der zweiten Liga nun als "Fastenkur" - und wollen ein Beispiel dafür sein, wie ein Traditionsverein in der Bundesliga bestehen kann.

Von Thomas Hürner, Bremen

Jeder weiß, wie man Fußballspieler von einem Transfer überzeugen kann. Das beste Argument bleibt: Geld. Noch besser ist: extrem viel Geld. Das ist wiederum ein Problem für Vereine, die wenig Geld haben, zumal für jene, die früher mal einigermaßen wohlhabend waren und nun wenigstens der Mittelschicht angehören wollen. Der viermalige deutsche Meister und aktuelle Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen ist so ein Verein. Dort haben sie sich deshalb ein Lockmittel ausgedacht, das man an anderen Standorten nur schwer plagiieren kann. Es lautet: Werder Bremen.

Dem Spieler, den man gerne holen würde, wird gerne mal ein kleines Filmchen vorgespielt, das sogar auf individuelle Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnitten wurde. Mal angenommen, das Transferziel ist ein junger und begabter Spielmacher: Klassische Musik dröhnt aus den Soundboxen, der Takt wird schneller und schneller, wie die Szenen, die über den Bildschirm rauschen. Man sieht Fanmärsche durch die Stadt und gewaltige Choreografien im Bremer Weserstadion, alles verschwimmt zu einem Wimmelbild in Grün und Weiß, den Vereinsfarben Werders.

Dann Cut, kurze Stille.

Die Kamera zeigt nun die Nahaufnahme eines Spielers, erst die Schuhe, die Oberschenkel, dann fixiert sie den Rücken. Nummer 10. Im Bild ist Johan Micoud, der größte Spielmacher, den Werder je hatte. Le Chef. Micoud streichelt den Ball, ein Pässchen aus dem Fußgelenk, jede Bewegung ein Meisterwerk für sich - und doch nur kleine Episoden in einer Vereinsgeschichte, die erfolgreicher wurde, als es bei den Bremer Standortbedingungen zu erwarten war. Es ging nie ohne Geld, aber es klappte dank der besseren Ideen.

Nur: Was ist Werder im Jahr 2022? Ein Klub mit großer Vergangenheit, der eine überschaubare Zukunft hat - oder ein natürliches Mitglied des Bundesliga-Establishments, das nur mal kurz weg war? Schwierige Frage. Und eine Frage, die sich natürlich auch umworbene Fußballer stellen, während sie so ein Werder-Imagefilmchen gucken, das sie überzeugen soll, einen Vertrag in Bremen zu unterschreiben.

Der SV Werder kämpfte nach dem Abstieg um seine Existenz

Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Manchmal sehe man "ein Glänzen in den Augen" des Spielers. Manchmal gibt's wenigstens ein höfliches Nicken. Und manchmal ist da: nichts. Das erzählt Frank Baumann, der in seiner Funktion als Bremer Sportchef meistens danebensitzt, wenn potenziellen Zugängen die volle Klaviatur des SV Werder vorgeführt wird. Sie setzt sich zusammen aus Emotionen, Erfolgen, Tradition. "Auch damit versuchen wir, sie zu packen", sagt Baumann. Und wenn es sie nicht packt, ist das für ihn wenigstens ein doppeltes Signal. Erstens: Könnte schwierig werden, diesen Spieler zu verpflichten. Und zweitens, fast noch wichtiger: Wer von Werder nicht gepackt wird, ist in der Regel nicht der Richtige für den SV Werder.

Detailansicht öffnen Bremens Sportchef Frank Baumann verantwortet mit Werder ein Exemplar der eigentümlichen Spezies Traditionsklub. (Foto: Kokenge/Nordphoto/Imago)

Baumann sitzt in einem Konferenzraum in der Bremer Geschäftsstelle, er trägt eine Chinohose und ein T-Shirt mit V-Ausschnitt. Auch abgesehen vom Kleidungsstil wirkt er im Sommer 2022 lässiger, als er in seinen sechs Jahren als Werder-Sportchef meistens rübergekommen war. Das liegt einerseits an seiner eher spröden und sachlichen Art. Das liegt aber auch daran, dass in Bremen vor Kurzem noch Existenzängste herrschten, die dank des neuen Trainers Ole Werner weiter weg erscheinen, als sie in Wahrheit sind. Doch dazu später mehr.

Werder, der einstige Musterschüler unter den deutschen Profiklubs, hat vor einem Jahr noch "in den Abgrund geschaut". So drastisch drückt es Klaus Filbry aus, der Verantwortliche für das Ressort Finanzen, der sich an diesem Sommernachmittag wie Baumann Zeit nimmt, um über Werders Rolle und Perspektive im Verdrängungswettbewerb Bundesliga zu sprechen. Baumann und Filbry, der Sportchef und der Finanzchef, glauben, die dunkelsten Zeiten hinter sich gebracht zu haben - und damit meinen sie nicht nur den SV Werder im Speziellen, sondern auch die etwas eigentümliche Spezies des Traditionsklubs im Allgemeinen.

Alte Traditionsmarken haben einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Sie ziehen die Massen an

Nur, was ist das eigentlich, ein Traditionsklub? Eine offizielle Definition gibt es nicht, der Fußballfan weiß aber sofort, wer unter diesem Sammelbegriff alles gemeint ist: Vereine wie Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach oder der 1. FC Köln - alte und publikumsstarke Edelmarken, die immer schon auf der Fußball-Landkarte standen und in der Regel nicht vollständig verschwinden, obwohl es in der Vergangenheit manchmal so wirkte, als würden deren Verantwortliche sich in dieser Sache größte Mühe geben. Filbry, als Mann der Zahlen eigentlich das Gegenmodell eines Esoterikers, verortet in Traditionsklubs sogar "eine spezielle Energie", die das gesamte Umfeld "fliegen lassen" könne. Das Problem ist: Fliegen kann eine rauschhafte Wirkung haben. Und die Fallhöhe ist extrem, sobald Turbulenzen einsetzen.

Detailansicht öffnen Fühlte sich verantwortlich für den Abstieg, aber auch als Teil der Lösung: Werder-Finanzchef Klaus Filbry. (Foto: Rauch/Nordphoto/Imago)

So war das auch bei Werder. Der Klub hatte vom Europapokal geträumt und ist in der zweiten Liga aufgewacht, was ein Phänomen ist, das sie auch in Gelsenkirchen oder Hamburg kennen. Der Abstieg vor einem Jahr, so haben sie in der Bremer Geschäftsstelle analysiert, erfolgte vor allem deshalb, weil man nach einer guten Saison wieder mehr ins Risiko ging. Man tat das nicht leichtfertig, auf diese Feststellung legen Baumann und Filbry Wert.

Aber sie waren schon auch ein bisschen getrieben von der Erwartung, dass ein Klub, der früher mal Meister und Europapokalsieger war, die internationalen Plätze anstreben muss, wenn sich die Chance dafür auftut. Die Saison 19/20 erschien perfekt: Man hatte die Europapokalplätze in der Vorsaison nur knapp verpasst, weshalb die Überzeugung wuchs, dass es klappen könnte, wenn man den Kader beisammenhält und auf teure Weggänge verzichtet.

Werder orientierte sich nach oben - und verließ dabei seinen traditionellen Weg

"Wir wollten zu viel", sagt Baumann rückblickend. Werder verließ seinen traditionellen Weg, Spieler zu entwickeln und mit Gewinn zu verkaufen, und weil dann auch die Siege ausblieben, musste das Team seinen offensiven Spielstil durch einen Kampf-und-Krampf-Fußball ersetzen, der zur Situation, aber nicht mehr zur Kaderplanung passte. Wegen der pandemiebedingten Geisterspiele fehlten überdies Einnahmen, die bei Traditionsmarken mit großem Zuschauerinteresse deutlich mehr zu Buche schlagen als bei Nischenvereinen wie Mainz und Augsburg oder Retortenkonstruktionen wie RB Leipzig. Es war nicht mehr zu verhindern: Werder rettete sich erst knapp in der Relegation, 2021 ging es runter in Liga zwei.

Heute sagen sie in Bremen: Die Lichter waren da eigentlich schon aus. Werder wurde nur noch über Notstromaggregate am Leben gehalten.

Es gab ernste Zweifel, ob sich Werder davon erholen würde, denn allein der Abstieg und die Pandemie kosteten den Klub 80 Millionen Euro. Baumann und Filbry, die sich verantwortlich fühlten für den Abstieg, aber auch als Teil der Lösung sahen, blieben in ihren Ämtern und arbeiteten im Autopilot-Modus alles ab, was zu erledigen war: Sie stellten eine neue Mannschaft zusammen und erzielten den notwendigen Transfergewinn in Höhe von 30 Millionen Euro, dazu eine Landesbürgschaft, eine Fananleihe. Am Ende des Sommers 2021 hatte Werder seinen Personaletat überdies von 47 Millionen auf gerade mal 18 runtergeschraubt, wodurch das Gröbste überstanden war. Die Bilanz weist nun eine schwarze Null aus.

"Wir haben eine Fastenkur hingelegt", sagt der Finanzchef Filbry und bestätigt damit eine These, die lange als grober Unfug galt: So ein Abstieg, heißt es im Volksmund häufig, täte Verein XY wirklich mal gut. In der Praxis scheitert die Erneuerung aber meistens daran, dass die Vereine sich in Wahrheit nicht verändern wollen. Bei Werder, aber auch bei den Schalkern, die parallel ab- und wieder aufgestiegen sind, scheint der Abstieg jedoch eine strategische Neujustierung bewirkt zu haben. Sie wollen sich nicht mehr den Gefühlen ausliefern, sondern, wenn erforderlich, mit kühler Professionalität gegensteuern. Sogar beim HSV, der nun schon fünf Jahre in der Zweitklassigkeit feststeckt, sprechen sie stolz davon, dass sie neuerdings einen "Weg der Entwicklung" beschreiten.

In der wichtigen TV-Tabelle belegen die Bremer derzeit nur den vorletzten Platz

Letztlich, sagt Filbry, hätten die alten Traditionsmarken einen Standortvorteil gegenüber der Konkurrenz: Eine "gewaltige Kraft", die durch den Zuspruch der Massen entsteht - und daher auch Aufmerksamkeit, mit der sich durch Sponsoring und Stadioneinnahmen Geld verdienen lässt. Nicht genug, um quersubventionierte Unternehmen wie Leipzig oder Wolfsburg hinter sich zu lassen. Aber für die Augsburgs, Freiburgs und Mainzer würde es schon reichen, wenn man es richtig anstellt. Nur: Die Herabstufung in der bundesweiten Klubhierarchie erfolgt schnell, zumindest in der wichtigen TV-Tabelle, nach der die Erlöse aus den Fernseheinnahmen verteilt werden. Werder belegt in dieser Saison Platz 17. Die Rechnung für die alten Fehler ist noch lange nicht beglichen.

Detailansicht öffnen Berührt bei den Werder-Fans nostalgische Gefühle: Trainer Ole Werner erinnert mit seiner nüchternen, kühlen Art an den einstigen Meistercoach Thomas Schaaf. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Womit man bei der Gegenwart des SV Werder angelangt wäre, die von der Vergangenheit nie ganz zu trennen ist. Denn in Bremen wollen sie sich wieder auf den sogenannten "Werder-Fußball" besinnen, sie wollen mutig sein, couragiert, angreifen. "Das hat uns immer ausgezeichnet", sagt der Sportchef Baumann. "Und das setzt auch was bei den Fans frei."

Für diesen Stil steht der Trainer Ole Werner, der vor einem Dreivierteljahr ein abgeschlagenes und abgehalftertes Zweitliga-Team übernahm und vom ersten Tag an einen Fußball spielen ließ, der erstligareif aussah, bevor Werder überhaupt erstklassig war. "Ole", sagt der Finanzchef Filbry, der nicht zu Überschwänglichkeit neigt, "hat uns wachgeküsst." Werner, 34, berührt bei den Werder-Fans nostalgische Gefühle, mit seiner nüchternen, kühlen Art erinnert er sie an den einstigen Meistercoach Thomas Schaaf, der ebenfalls einen selbstbewussten Offensivfußball spielen ließ.

Das aktuelle Werder-Team spielt endlich wieder "Werder-Fußball" - aber reicht das?

In der ersten Ligapartie in Wolfsburg war zu erkennen, dass Werder nicht spielen will wie ein klassischer Aufsteiger, sondern selbst die Initiative sucht und sich was zutraut. So treten insbesondere die beiden Stürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch auf, zwei unkonventionelle Typen, die aufs Tor schießen, bevor sie Zeit zum Nachdenken haben. In der zweiten Liga waren sie nicht zu bremsen, in Liga eins, in der es am Samstag gegen den VfB Stuttgart geht, wollen sie nun ihre Reifeprüfung ablegen. Ihnen zur Seite stellen wollte der Sportchef Baumann einen neuen Spielmacher, Daniel-Kofi Kyereh, der in der vergangenen Zweitliga-Saison beim FC St. Pauli zu den auffälligsten Akteuren gehörte.

Kein großer Name, aber in Werder-Fanforen brach sich Enthusiasmus Bahn: War der große Franzose "Joe" Micoud nicht auch jemand, dessen Können und Aura erst in Bremen so richtig zur Geltung kamen? Baumann versuchte alles, um Kyereh zu bekommen - unter anderem mit der Vorführung eines Werder-Imagefilmchens, in dem die Wucht der Fanmassen und Spielszenen Micouds zusammenkomponiert worden waren.

Wer könnte da schon Nein sagen?

Kyereh konnte. Er entschied sich für den SC Freiburg, den neuen größten Kleinen im deutschen Fußball.