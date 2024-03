SZ Plus Israel in der EM-Qualifikation

Eine Fußballmannschaft als Politikum

Israel könnte sich in den Playoffs für die EM in Deutschland qualifizieren, es wäre die erste Teilnahme an einem großen Turnier seit 1970. Und dann? Etliche Verbände und Aktivisten fordern einen Ausschluss des Teams wegen des Kriegs in Gaza. Von Ronny Blaschke