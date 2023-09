Der Webvideoproduzent und SWR-Podcaster Finn Lorenzen, 18, bekannt als "Finnel", wuchs in Volkmannsdorf im Landkreis Freising auf. Das Musikvideo zu seiner dritten Single "Dorfkinder" entstand im Mai in seiner alten Heimat. Auf YouTube sowie TikTok erreichte der Song in den Musik-Trendcharts Platz eins.

SZ: Sport ist...?

Finnel: Eine geile Sache - und manchmal Mord?

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Noch nie so schlecht. Ich mache viel zu wenig Sport und drehe viel zu viele Videos.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Ich weiß wirklich nicht, was das bedeutet. Da bin ich wohl zu jung für.

Sportunterricht war für Sie?

Das einzig erträgliche Schulfach, außer wenn Turnen dran war.

Ihr persönlicher Rekord?

Sportlich gibt es nicht viele, aber ich habe sicher den Rekord für die längste Zeit auf der Ersatzbank gebrochen.

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Eigentlich lieber Stadion - glaube ich zumindest. Schließlich war ich noch nie da.

Bayern oder Sechzig?

Bayern selbstverständlich. Aber Sechzig ist auch in Ordnung.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Thomas Müller. Ein sympathischer Kerl und kicken kann er auch ganz gut.

Ein prägendes Erlebnis?

Die Zeit auf der Ersatzbank.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Wahrscheinlich in gar keiner, aber wenn dann im Wettessen.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Lionel Messi. Ein unfassbar talentierter Mensch, der jeden Preis geholt hat, den man holen kann.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.