Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Beim Blick auf die Schar der Fußballverbände hüpft das Herz des Fifa-Bosses Gianni Infantino. Ende der vergangenen Woche lief die Bewerberfrist für die nächste Präsidentenwahl des Weltverbandes ab, und sieh an: Der umstrittene Italo-Schweizer ist der einzige Kandidat, der beim Kongress in Kigali/Ruanda im März antritt. Jetzt kann sich der 52-Jährige wie schon vor vier Jahren per Akklamation bestätigen lassen - obwohl in der Schweiz ein Strafermittlungsverfahren gegen ihn läuft.