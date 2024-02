Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Es hilft nichts: Um das Ende zu verstehen, muss man noch mal zurück an den Anfang. Man muss sich noch mal hineinblenden in jenes Telefongespräch vom vergangenen März, dessen Wortlaut von den Beteiligten bereits mehrfach übermittelt wurde und den man doch nicht glauben kann. Wat willste, soll Thomas Tuchel bei Annahme des Telefonats gesagt haben, eine Ausdrucksweise, die nicht typisch ist für Menschen, die aus Krumbach in Schwaben stammen. Dass Hasan Salihamidzic daraufhin "Wenn du keinen Bock hast, leg auf" gewitzelt haben soll, kommt schon eher hin, aber zum Verständnis der Geschichte ist die Kenntnis des genauen Wortlauts sowieso unerheblich. Es reicht, dass es ungefähr so schon gewesen sein wird.