Die Bundesliga steht kurz vor den Weihnachtsferien und etwas überraschend befindet sich der FC Bayern immer noch nicht auf Platz eins. Skandalös eigentlich. Und irgendwie ungewohnt. Aber nach dem 3:0 der Münchner im Spitzenspiel gegen Stuttgart stimmt die Richtung wieder, die Bayern haben das 1:5 in Frankfurt aus den Klamotten geschüttelt und beschließen in Wolfsburg nun ein ereignisreiches Jahr.

Die Last-Minute-Meisterschaft in Köln, die Findungsphase mit Thomas Tuchel, einige Rochaden auf Führungsebene, ein Pokalaus in Saarbrücken und eine recht harmonische Jahreshauptversammlung - es war viel los in München. Und deshalb fragen wir bei "Und nun zum Sport" uns diesmal: Wie geht's dem FC Bayern zum Ende dieses Jahres 2023? Moderator Jonas Beckenkamp hat diesmal die Bayern-Auskenner Martin Schneider und Philipp Schneider zu Gast.

Ein Überblick zur Lage bei den Bayern also in dieser Folge des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung, den es immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich zu hören gibt.

