20. Juni 2019, 12:44 Uhr Transfermarkt Beim FC Bayern herrscht ein Ausverkauf

Von der groß angekündigten Transferoffensive der Münchner ist bislang nichts zu sehen.

Im Gegenteil: Spätestens mit dem Weggang von Mats Hummels herrscht ein Ausverkauf beim Deutschen Meister.

Unterdessen zeigt Borussia Dortmund, wie eine in sich stimmige Wechselpolitik aussieht.

Von Benedikt Warmbrunn

Den einen Satz, der Hasan Salihamidzic noch den ganzen langen Sommer über verfolgen wird, hatte sein Vorgesetzter Karl-Heinz Rummenigge bereits im Dezember gesagt. Der FC Bayern war zwar noch weit entfernt von der Meisterschaft, er war Tabellenzweiter hinter Dortmund, aber er hatte das herbstliche Tief hinter sich gelassen, und außerdem waren es nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Also sprach Rummenigge, der Vorstandsboss des FC Bayern, einen wohlwollenden Satz über seinen Sportdirektor Salihamidzic: Der Hasan, sagte er, sei "on fire". Es klang wie eine Drohung.

Eine der wesentlichen Aufgaben des Sportdirektors ist das Transfergeschäft. In seiner ersten großen Wechselperiode als oberster Münchner Transferleiter, dem langen Sommer 2018, hatte Salihamidzic exakt null Euro für neue Spieler ausgegeben. Aber im Sommer 2019, so kündigte Rummenigge bereits kurz vor Weihnachten an, da werde so einiges passieren. Diese Prognose haben sie immer wieder mit neuen wuchtigen Sätzen bekräftigt, die wuchtigsten kamen von Präsident Uli Hoeneß. Im Februar sagte er: "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison..." Im März sagte er: "Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte." Die Minimalgrenze an Transferausgaben lag auf einmal bei 200 Millionen Euro. Dann kam die Sommerpause.

Anfang der Woche war Salihamidzic auf Sardinien bei einem Charity-Golfturnier, er fand dabei Zeit für ein Gespräch mit der Agentur Omnisport, doch was er dabei sagte, das klang nicht mehr so, als ob er sonderlich on fire sei. "Wir wollen einiges machen auf dem Transfermarkt", sagte er zwar, relativierte aber sofort: "Wir haben jetzt einige Monate Zeit, um daran zu arbeiten. Wir müssen entspannt und geduldig bleiben, um dann zu sehen, was möglich ist." Es waren Sätze, wie sie Salihamidzic' Vorgänger Matthias Sammer, der Meister des Antizyklischen, nicht besser hätte formulieren können.

Spätestens am Mittwoch ist aus der groß angekündigten Transferoffensive der Münchner erst einmal das Gegenteil geworden. Beim FC Bayern herrscht knapp zweieinhalb Wochen vor dem Trainingsauftakt am 8. Juli erst einmal ein Ausverkauf. Wen der FC Bayern alles so sicher haben könnte für die nächste Saison, das weiß keiner, und seit Mittwoch, als der Klub Innenverteidiger Mats Hummels nach Dortmund verkauft hat, ist nicht einmal mehr sicher, wen der FC Bayern zurzeit überhaupt noch fest im Kader hat.

Noch fehlen die Transfers, die die Bundesliga in Furcht und Bangen versetzen

Der 30 Jahre alte Hummels, der laut Kicker-Informationen für eine Ablösesumme von bis zu 38 Millionen Euro zu seinem früheren Klub zurückkehrt und dort einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben hat, ist bereits der fünfte Weggang der Münchner nach Franck Ribéry, Arjen Robben, Rafinha und James Rodríguez; hinzu kommt ziemlich sicher noch Jérôme Boateng, dem Hoeneß im Rahmen der Meisterfeier empfohlen hatte, sich einen neuen Klub zu suchen (was Boateng übrigens auch ohne Hoeneß' Rat gemacht hätte).

Dem gegenüber stehen bisher drei Zugänge: Vom Hamburger SV kommt für drei Millionen Euro der 19 Jahre alte Angreifer Jann-Fiete Arp, mit der Empfehlung von einem Treffer in 17 Zweitligapartien. Für die Abwehr hat der FC Bayern zwei französische Weltmeister verpflichtet: Benjamin Pavard kommt nach einer Saison, in der er mit dem VfB Stuttgart abgestiegen ist, für 35 Millionen Euro. Lucas Hernández kostet nach einer Saison, in der er sich bei Atlético Madrid zweimal am Knie verletzte, die Bundesliga-Rekordsumme von 80 Millionen Euro; vermutlich wird er genau rechzeitig zum Bundesligastart wieder fit. Es sind Transfers, die perspektivisch richtig sein mögen. Doch noch fehlen die Transfers, die die Bundesliga oder gar die Konkurrenz in der Champions League in Furcht und Bangen versetzen.

Wie eine in sich stimmige Wechselpolitik aussieht, zeigt Borussia Dortmund

Der englische Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea, über den Salihamidzic - noch ziemlich on fire - im Januar gesagt hatte, dass der Klub ihn "unbedingt" wolle? Wird laut Sport Bild gerade von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt begutachtet. Der deutsche Flügelstürmer Leroy Sané von Manchester City? Will lieber erst einmal Urlaub machen. Leipzigs Timo Werner, Sanés Sturmpartner in der Nationalelf? Zögert, angeblich verunsichert durch das Münchner Interesse an Sané. Mittelfeldspieler Rodrigo von Atlético? Hat sich dem Vernehmen nach für den Klub entschieden, zu dem er ohnehin immer wollte: für Manchester City. Bisher ist von den Münchner Transferaktivitäten also allein eine brennende Spur der Verwüstung geblieben.

Wie eine in sich stimmige Wechselpolitik aussieht, das zeigt ausgerechnet die Mannschaft, die kurz vor Weihnachten noch vor den Bayern in der Tabelle stand. Dortmund hat bereits aus Leverkusen Julian Brandt geholt, aus Mönchengladbach Thorgan Hazard, aus Hoffenheim Nico Schulz. Alles Spieler, die den flinken Dortmunder Fußball noch weiter beschleunigen sollen - in Hummels, einem der besten Spieler der Münchner Rückrunde, kommt nun noch ein Routinier dazu, der die jungen Flitzer anleiten soll.

Bei den Münchnern dagegen ist bisher nur erkennbar, dass sie Trainer Niko Kovac stärken wollen, indem sie all die Spieler verkaufen, die für Unruhe hätten sorgen können. Sei es, weil sie als Banksitzer gemurrt hätten, sei es, weil sie sich gerne auch eigene, andere und gelegentlich sogar kritische Gedanken gemacht haben wie Hummels. Gestärkt hat der Klub mit der bisherigen Transferpolitik also einen Trainer, den allen voran Klubboss Rummenigge noch bis vor wenigen Wochen durch sein wiederholt verweigertes Bekenntnis öffentlich geschwächt hatte.