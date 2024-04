Von Philipp Schneider

Thomas Müller hat in seiner langen und wundersamen Karriere schon einige Rollen bekleidet, die es vor Thomas Müller gar nicht gab im Fußballgeschäft. Er ist nicht nur der berühmteste Raumdeuter der Republik und der einzige Moderator bei Radio Müller. Während der Pandemie war er mit seiner ungefiltert hörbaren Quasselei auch so etwas wie der Weltfußballer aller Geisterspiele. Und einmal, nach dem Gewinn eines nicht unbedeutenden goldenen Pokals in Rio de Janeiro, war er vielleicht sogar der unverschämteste Weltmeister der Geschichte, als er die Frage einer kolumbianischen Fernsehreporterin, ob er es bedauere, doch nicht bester Torschütze des Turniers geworden zu sein, im breiten Bairisch beantwortete: "Des interessiert mi ois ned, der Scheißdreck! Weltmeister samma! Den Pott hamma! Den scheiß gold'nen Schuah kannst dir hinter d'Ohren schmier'n!"