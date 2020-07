In welchen Fahrwassern sich der FC Barcelona gerade bewegt, ließ sich Dienstagnacht unter anderem an den letzten Momenten der Partie gegen Atlético Madrid ablesen. Fünfunddreißig Minuten waren vergangen, seit der französische Weltmeister Antoine Griezmann sich an der Seite warmgelaufen hatte. Doch erst als die letzte Minute der regulären Spielzeit lief, wechselte Trainer Quique Setién ihn auch ein, in der vagen Hoffnung, er möge noch das 2:2-Unentschieden korrigieren.

Griezmann, man erinnert sich, war Barças Stareinkauf des vergangenen Jahres. 120 Millionen Euro Ablöse flossen, an Atlético Madrid übrigens. Und nun erhält ausgerechnet er nur ein paar Minuten Nachspielzeit? Weniger sogar als das Starlet Ansu Fati, der immerhin in der 85. Minute aufs Feld durfte? Dass Griezmann dies ertrug und ungerührt aufs Feld lief, zählte zu den erstaunlichsten Leistungen eines Abends, an dem Barça Real Madrid die Vorlage lieferte, die Tabellenführung bei fünf verbleibenden Spielen auf vier Punkte auszubauen.

"Barça holt die weiße Fahne raus", jauchzte die Madrider Sportzeitung Marca am Tag nach der offenkundigen Kapitulation. In Barcelona wollte niemand mehr den Schiedsrichter zum Thema machen, obwohl beide Ausgleichstreffer Atléticos auf umstrittenen Elfmetern beruhten, die Saúl Níguez verwandelte (19./62.). Den ersten ließ der Referee wiederholen, weil sich Barça-Torwart Marc-André ter Stegen bei seiner Parade von der Linie entfernt hatte. Und ob beim zweiten Strafstoß wirklich ein Foul von Semedo an Carrasco zugrunde lag, ist fraglich.

"Griezmann? Ohne Worte", sagt sein früherer Trainer Simeone

Die Spirale der Negativität, die den FC Barcelona erfasst hat, ist von einer solchen Dynamik, dass nichts Trost spenden kann. Der hochverschuldete Verein hat finanziell durch die Corona-Krise schwerste Schlagseite bekommen; aber schon vorher wurde auf allen Ebenen gestritten. Die Vereinsführung liegt mit der Mannschaft über Kreuz, und diese wiederum mit dem Trainerteam um Quique Setién.

Vor ein paar Tagen wurde ein Video publik, auf dem zu sehen war, wie ein sichtlich grollender Lionel Messi in einer Spielpause vor dem impulsiven Assistenztrainer Edu Sarabia Reißaus nimmt, als der ein paar Anweisungen geben wollte. Dass Griezmann, 29, nicht nur nicht von Anfang an spielen durfte, sondern gedemütigt wurde, scheint auch mit den inneren Krämpfen und Kämpfen im Klub zu tun zu haben. Vorsichtig deutete El País an, dass die Aufstellung gegen Atlético einer Art Konsens zwischen den widerstreitenden Kräften geschuldet gewesen war, der Opposition der heiligen Kühe der Kabine gegen Griezmann: Sie hatten sich eine Rückkehr des ehemaligen Kameraden Neymar Jr. (Paris Saint-Germain) gewünscht und konnten schon gar nicht verstehen, dass sie auf Gehalt verzichten mussten, nachdem der Vorstand viel Geld verpulvert hatte, unter anderem auch für Griezmann.

Zusammengefasst: Der erst seit Januar amtierende und zunehmend umstrittene Setién hat die Kontrolle über sein Hoheitsgebiet vielleicht sogar schon endgültig verloren. Es sei "nicht logisch" gewesen, Griezmann so spät einzuwechseln, sagte Setién nach der Partie, aber es könnten nun mal nicht alle spielen. Atlético-Trainer Diego Simeone, unter dem Griezmann zum Weltstar gereift war, gab sich perplex. "Griezmann? Ohne Worte", sagte der Argentinier, nachdem sein Landsmann Messi im Kabinentunnel verschwunden war.