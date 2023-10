Als der FC Augsburg die Trennung von Trainer Enrico Maaßen verkündete, war das Überraschende an der Mitteilung einzig der Zeitpunkt um kurz vor halb elf am späten Montagabend. Dass der Geschäftsführer Michael Ströll und der Sportdirektor Marinko Jurendic sich dazu entschließen würden, den 39 Jahre alten Maaßen zu beurlauben, war längst absehbar gewesen. Zu eindeutig fiel die Bilanz mit nur zwei Siegen aus den vergangenen 19 Pflichtspielen aus, zu klar zeigte der Trend nach unten. Dem FCA blieb auch angesichts der zunehmend verunsicherten Mannschaft und des lange Zeit hilflosen Auftritts am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Darmstadt gar keine andere Wahl.