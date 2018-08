2. August 2018, 10:05 Uhr European Championships Das ist die Sammel-EM in Glasgow und Berlin

Mehrere Sportarten wollen aus dem Schatten des Fußballs treten - deshalb veranstalten Leichtathleten, Schwimmer, Turner, Golfer, Triathleten, Radfahrer und Ruderer ihre EM als "European Championships" in Glasgow und Berlin.

Die Idee folgt jener aus dem Wintersport: In kurzer Zeit sollen viele Wettbewerbe gezeigt werden. Man hofft auf 1,3 Milliarden Zuschauer am Fernseher.

Trotzdem besteht ein Risiko, denn dies sind nur Europameisterschaften. Und in manchen Sportarten haben die Besten gerade Besseres zu tun.

Von Volker Kreisl, Glasgow

Der Haken könnte der Schnee sein. Denn in ganz Europa ist gerade kein Anzeichen davon. Nicht mal eine Kaltfront ist in Sicht, auch kein Matschregen, der die Menschen an den Fernseher treiben könnte. Dabei wäre etwas Schmuddelwetter eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung für das finanzielle Gelingen dieses ehrgeizigen Projekts, das ab Donnerstag mit den ersten Vorläufen und Qualifikationen in Glasgow und Berlin startet.

Alle möglichen Versuche gab es schon im Sport, um sich mehr Geltung zu verschaffen: spektakuläre neue Schauplätze, rasantere Wettbewerbe, oder auch die Olympia-Kopie, die Europaspiele in Baku. Jetzt folgt der nächste Versuch, mit dem die klassischen Disziplinen aus dem Schatten des Fußballs treten wollen, und diesmal ist die Blaupause der Wintersport mit seinen umfangreichen Übertragungen.

Am Donnerstag beginnt für die nächsten elf Tage also die - ja, wie heißt sie eigentlich? Vereinigte Europameisterschaft? Die Sammel-EM? Die Siebener-Euro? EM-Slam?

Orientierungshilfe gaben die langen und dunklen Wintersportwochenenden

Nein, die Veranstalter haben sich klugerweise keinen Modenamen verpasst, es sind einfach The European Championships. Sieben olympische Disziplinen ermitteln in der gleichen Zeitspanne ihre Europameister: Die Leichtathletik in Berlin und in Glasgow Schwimmen, Turnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf. Rund 4500 Athleten sind dabei, 188 Medaillen werden vergeben in Finalentscheidungen und Wettkämpfen, die so aufgebaut sind wie immer. Es gibt ist also nichts Neues, es findet nur alles auf einmal statt.

Der entscheidende Punkt aber ist: Ab zirka neun Uhr morgens wird übertragen, europaweit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und bei Eurosport, 100 Live-Stunden sind vorgesehen. Die Organisatoren hoffen auf gut anderthalb Millionen Zuschauer in den Stadien, Arenen und auf den Tribünen der Außenanlagen. Diese laufenden Besucher sind wichtig, aber noch ein bisschen bedeutsamer sind die Sitzenden zuhause, man hofft auf 1,3 Milliarden am Fernseher.

Denn das Projekt Raus-aus-dem-Schatten soll nicht nur ein reales Fest werden, sondern auch einen großen Werbeeffekt erzielen. Deshalb hatten sich die Erschaffer an den langen und dunklen Wintersportwochenenden in den Alpen und in Skandinavien orientiert, an denen der Zuschauer nur noch aufsteht, wenn es unbedingt sein muss, denn kaum ist die eine Loipen-Entscheidung vorbei, schon folgt das nächste Rodelfinale. Uwe Bender, Bundestrainer des Ruder-Achters, sagt über Glasgow: "Wenn das so wird wie im Winter, dann könnte das Erfolg haben."