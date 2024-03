Bayer Leverkusen hat mit viel Glück und großer Kampfkraft einen Achtelfinal-K.o. in der Europa League abgewendet. Wie schon im Hinspiel (2:2) drehte der Bundesliga-Spitzenreiter nach einem 0:2 noch das Spiel und gewann in der BayArena gegen den aserbaidschanischen Serienmeister Qarabag Agdam mit 3:2 (0:0). Stürmer Patrik Schick schoss Bayer per Doppelpack noch ins Viertelfinale.

"Heute war es vielleicht nicht unsere beste Leistung. Aber dann muss man eben mit Herz und Leidenschaft gewinnen", sagte Trainer Xabi Alonso im Sender RTL: "Im Fußball kann immer so viel passieren."

Jeremie Frimpong (72.) sowie Schick (90.+3/90.+6) retteten Bayer auf der letzten Rille. Leverkusen blieb damit auch im 37. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage - mit Ach und Krach. Abdellah Zoubir (58.) und Juninho (67.) hatten die Gäste zuvor in Führung gebracht. In der Schlussphase agierte Qarabag nach der Notbremse von Elvin Jafarguliyev (64.) in Unterzahl.

Trainer Xabi Alonso korrigierte seine Aufstellung aus dem Hinspiel und brachte seine Leistungsträger Florian Wirtz und Granit Xhaka wieder von Beginn an, gab dafür den anderen beiden Dauerbrennern Jonathan Tah und Alejandro Grimaldo eine Pause.

7:0 lautete das Torschussverhältnis nach zehn Minuten

Leverkusen zeigte im Vergleich zur schwachen ersten Halbzeit in Baku von Beginn an Hurra-Fußball, im Minutentakt kam das Alonso-Team zu Großchancen wie der von Piero Hincapie (9.) oder Amine Adli (10.). 7:0 lautete das Torschussverhältnis nach gerade einmal zehn Minuten. Doch in der Folge kämpften sich die Gäste immer mehr in die Begegnung. Und Bayer musste einen bitteren Ausfall verkraften. Wenige Stunden nach seiner Nichtberücksichtigung für die Nationalmannschaft musste Jonas Hofmann mit Schmerzen im linken vorderen Oberschenkel vom Feld (28.), für ihn kam Exequiel Palacios.

Qarabag bewegte sich auf Augenhöhe, warf sich aufopferungsvoll in jeden Ball und wurde belohnt: Jeremie Frimpong verlor das Kopfballduell gegen Zoubir, Pokalkeeper Matej Kovar sah auf der Linie unglücklich aus. Alonso reagierte. Der Trainer brachte in Grimaldo und Patrik Schick noch mehr Offensivkraft ins Spiel. Juninho schockte die BayArena mit dem 0:2, doch Frimpong hielt die Hoffnung mit dem Anschlusstreffer am Leben, ehe es in der BayArena in der Nachspielzeit so laut wurde, wie sonst in dieser Saison nur beim 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Bayern.

"Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute fehlen mir echt die Worte", sagte Xhaka. Das Spiel gehöre "bestimmt in die Top drei" der emotionalsten Spiele seiner Karriere, meinte Robert Andrich: "Einfach nur geil!"

Freiburg erleidet die höchste internationale Niederlage

Freiburgs Träume vom ersten Einzug in die Runde der Top-Acht eines Europacup-Wettbewerbes platzten dagegen. Der Sport-Club verspielte beim deutlichen 0:5 (0:2) in London gegen West Ham United am Donnerstag seine gute Ausgangsposition, damit endet die Reise wie im Vorjahr im Achtelfinale der Europa League. Dabei hatten die Freiburger nach dem 1:0 im Hinspiel noch auf den großen Coup gegen den Conference-League-Sieger der vergangenen Saison gehofft, doch am Ende kassierten sie ihre höchste Niederlage auf internationaler Bühne.

Detailansicht öffnen Abschied im Londoner Nieselregen: Das Freiburger Team applaudiert den mitgereisten Fans. (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

Die Freiburger erwischten nicht ihren besten Abend bei Nieselregen im London Stadium, sie waren in der Defensive zu fehleranfällig. Das wurde vom Tabellensiebten der Premier League bestraft. Die Londoner hatten sich bereits in der Gruppenphase mit zwei Siegen gegen die Freiburger durchgesetzt.

Lucas Paqueta (9. Minute) und Jarrod Bowen (32.) brachten West Ham mit ihren Toren bereits im ersten Durchgang auf Viertelfinal-Kurs, Aaron Cresswell (52.) und zweimal Mohammed Kudus (77. und 85.) machten alles klar. Die Freiburger Niederlage ist auch ein Rückschlag für die deutschen Hoffnungen auf einen fünften Champions-League-Platz, denn derzeit bemühen sich Deutschland und England hinter den führenden Italienern um den zweiten Platz in der Uefa-Jahreswertung, der zu einem weiteren Startplatz berechtigen würde.